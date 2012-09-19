به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون جانبازان و معلولان، اردوی آمادگی تیم فوتبال قطع عضو از 30 شهریور ماه آغاز می‌شود و تا 6 مهر در کمپ تیم‌های ملی جانبازان و معلولان در جریان خواهد بود.

ملی پوشان تمرینات خود را زیر نظر حمید طبیبی انجام می‌دهند و سعید درویش‌پور و محسن اسماعیل‌زاده (مربی) و مرتضی شعاعی (مربی بدنساز) نیز تیم را همراهی می‌کنند.

اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

مهدی سعیداوی، سلطان جنامی، محمدرضا میراحمدی، صادق سعیدی (خوزستان)، صادق امین طهماسبی (گیلان)، ریحان یاری، مظفر کرامتی، ابراهیم سروری، کیوان خداپرست و علی اباذر (فارس)، یحیی مجیدی، علی کرمانی و وحید ابوالحسنی (اصفهان)، حسن صفری و طاها صالحی (کرمانشاه) و محمدرضا دماوندی (مازندران)

تیم فوتبال قطع عضو کشورمان 14 مهرماه تهران را برای حضور در رقابت‌های جهانی روسیه ترک خواهد کرد.