  1. ورزش
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال قطع عضو برگزار می‌شود

اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال قطع عضو برگزار می‌شود

تیم ملی فوتبال قطع عضو کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی 2012 جهان که مهرماه سال جاری به میزبانی روسیه برگزار می‌شود چهارمین مرحله از تمرینات خود را برگزار می‌کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون جانبازان و معلولان، اردوی آمادگی تیم فوتبال قطع عضو از 30 شهریور ماه آغاز می‌شود و تا 6 مهر در کمپ تیم‌های ملی جانبازان و معلولان در جریان خواهد بود.

ملی پوشان تمرینات خود را زیر نظر حمید طبیبی انجام می‌دهند و سعید درویش‌پور و محسن اسماعیل‌زاده (مربی) و مرتضی شعاعی (مربی بدنساز) نیز تیم را همراهی می‌کنند.

اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:
مهدی سعیداوی، سلطان جنامی، محمدرضا میراحمدی، صادق سعیدی (خوزستان)، صادق امین طهماسبی (گیلان)، ریحان یاری، مظفر کرامتی، ابراهیم سروری، کیوان خداپرست و علی اباذر (فارس)، یحیی مجیدی، علی کرمانی و وحید ابوالحسنی (اصفهان)، حسن صفری و طاها صالحی (کرمانشاه) و محمدرضا دماوندی (مازندران)

تیم فوتبال قطع عضو کشورمان 14 مهرماه تهران را برای حضور در رقابت‌های جهانی روسیه ترک خواهد کرد.

کد مطلب 1700158

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