عدم جایگاه مناسب مهمترین مشکل شوراهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، صابر ابوطالبی ظهر چهارشنبه در چهاردهمین گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور در سنندج اظهار داشت: درآمد پایداری برای شوارهای فرا دست که در اجرا یکی از اساسی ترین اصول قانون اساسی در اصل 101 نظارت بر عملکرد کل کشور به شمار می روند، هنوز عملی نشده است و شاید علت آن پیش بینی نکردن امکانات اجرایی و بودجه است.

وی در خصوصی برون رفت از این مشکل افزود: بهتر است تا کمیسیون های تخصصی برای ارائه راهکار تشکیل شود و برای ایجاد چنین شرایطی اگر نیاز به قانون احساس شد می توان به قانون اساسی مراجعه کرد و اگر نیازی به آیین نامه بود از طریق هیئت وزیران اقداماتی صورت گیرد.

معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها ادامه داد: با این روش می توان به اهدافی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشته است و در اصل 106 و 107 قانون اساسی نیز ذکر شده است، دست پیدا کرد.

ابوطالبی یادآور شد: تحقق این امر باعث می شود تا هزینه ها کاهش پیدا کند و کارهای مردم با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر توسط خودشان در شهرها و روستاهای کشور انجام شود و این روند به نفع مردم و نظام است.

وی گفت: اگر همایش شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز بتوانند کمک کننده و راهگشا باشند و مجموعه افرادی که در ارتباط با شوراها و مدیریت شهری نقش دارند مانند استادهای دانشگاه، شوراها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت کشور به شوراها کمک کنند بسیاری از مشکلات پیش روی برداشته می شود.

گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور به مدت دو روز در سنندج با هدف تعیین خط مشی راهبردی، بررسی و رفع موانع و مشکلات شوراهای اسلامی استان ها برگزار شد.