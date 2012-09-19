تصویب قانون تشکیل نظام شورایی مشارکت مردم در اداره شهرها را محقق می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله تاج محمدی ظهر چهارشنبه در چهاردهمین گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور در سنندج اظهار داشت: قانون شوراها در تاریخ قانون گذاری ایران جزء اولین قوانینی است که درغالب انجمن های ولایتی و ایالتی شکل گرفته و بیش از 100 سال از تصویب آن می گذرد و دولت ها و حاکمیت های مختلفی با این دغدغه اجتماعی و دینی مردم ایران مواجه بوده اند و عملکردهای متفاوتی نیز داشته اند.

وی افزود: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل عدم اعتقاد ایدئولوژیک حاکمیت به مشارکت مدنی مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان این قانون تنها به صورت یک بایگانی حقوقی درآمد، اما پس از انقلاب امام خمینی (ره) در فرمان تاریخی خود شورای انقلاب را مکلف کردند که آیین نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب و برای اجرا به دولت موقت ابلاغ کنند.

نایب رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: متاسفانه در روند بررسی و اصلاح قانون شوراها توسط مجلس شورای اسلامی از اختیارات و نفوذ شوراها کاسته و نظام شورایی رنگ باخته است.

تاج محمدی یادآور شد: انتظار می رفت مجموعه مجلس و دولت در راستای تقویت این نهاد مدنی مصرح در قانون اساسی اقدام قابل توجهی انجام دهند اما آنچه که تاکنون اتفاق افتاده کاهش اختیارات شوراها در مجلس طی اصلاحات مکرر و عدم به کارگیری شوراهای اسلامی به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها توسط دستگاه های اجرایی است.

وی در ادامه گفت: آنچه که امروز شاهد آن هستیم وجود شوراهایی با شرح وظایف متعدد و اختیارات محدود است که عملا این نهادهای مردمی را تا سطح تدارکاتچی دستگاه های اجرایی در شهرها وروستاها تنزل داده است.

نایب رئیس شورای عالی استان ها افزود: از سوی دیگر انتظارات مردم از شوراهای اسلامی به عنوان در دسترس ترین مسئولان و عدم توان پاسخگویی مناسب و به موقع به دلیل عدم وجود اختیارت لازم توسط شوراها باعث رنجش مردم از اعضای شوراها شده و شوراهای سراسر کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.

تاج محمدی اظهار داشت: از سوی دیگر ضروت خدمت رسانی در قالب هماهنگی همه جانبه دستگاه های مردمی و اجرایی تحت عنوان مدیریت واحد شهری بیش از پیش احساس می شود و واگذاری تصدی های دولتی به بخش مردمی از ضروریات قانونی برنامه های توسعه اقتصادی و فرامین موکد مقام معظم رهبری است.

گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور به مدت دو روز در سنندج با هدف تعیین خط مشی راهبردی، بررسی و رفع موانع و مشکلات شوراهای اسلامی استان ها برگزار شد.