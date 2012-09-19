گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان هابه میزبانی سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه چهاردهمین گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های کشور ظهر چهارشنبه با حضور روسای شوراهای اسلامی 31 استان کشور در سنندج آغاز شد.

این گردهمایی هر سه ماه یک بار در یکی از استان ها برای تعیین خط مشی راهبردی، بررسی و رفع موانع و مشکلات شوراهای اسلامی استان ها برگزار می شود.

بر اساس این گزارش در روز اول این گردهمایی، موانع، مشکلات و نقاط ضعف و قوت شوراهای اسلامی استان ها در سه کارگروه تخصصی، بررسی و مباحث برای طرح در جلسه نهایی جمع بندی می شود.

نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها، بررسی مسائل و مشکلات شوراهای اسلامی بخش و روستا و چگونگی اجرای فرمایش های مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال از مهمترین مطالبی است که در کارگروه های این گردهمایی مطرح می شود.

همچنین در روز دوم گردهمایی، نتایج کارگروه های تخصصی با حضور رئیس شورای عالی استان ها بررسی و روسای شورای استان ها نیز دیدگاه های خود را مطرح می کنند.

دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، بازدید از کارخانه خورشید زریوار و اجرای چند برنامه فرهنگی و هنری از برنامه های جنبی چهاردهمین گردهمایی ادواری روسای شوراهای اسلامی استان های کشور است.

در این گردهمایی دو روزه روسای شوراهای اسلامی 31 استان کشور، رییس شورای عالی استان ها و هیات مدیره شورای عالی حضور دارند.

گفتنی است در حال حاضر هزار و 731 روستا در استان کردستان وجود دارد که از این تعداد هزار و 424 روستا دارای شورای فعال و چهار هزار و 190 نفر عضو این شوراها هستند.

همچنین در 27 شهر استان نیز 149 نفر عضو شوراها هستند و 140 نفر در 28 بخش استان در شوراها عضویت دارند.