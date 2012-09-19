مناطق حفاظت شده استان ایلام نباید مانع طرح های توسعه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری در جلسه طرح های توسعه ای استان ایلام افزود: هم اکنون این استان دارای چهار منطقه حفاظت شده است.

وی افزود: استان ایلام به دلیل داشتن محیط های طبیعی و کوهستانی از دیرباز تاکنون جایگاه بسیاری از گونه های مختلف مثل پرندگان، پستانداران و... بوده است .

این مسئول عنوان کرد: ایلام به لحاظ برخورداری از شرایط خاص توپوگرافی و پوشش گیاهی غنی و منابع آب فراوان و اقلیم متنوع، دارای زیستگاه های مناسبی برای حیات وحش بوده به نحوی که در مجموع 13 ‪ درصد از عرصه‌های طبیعی استان تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست است .

وی ادامه داد: در استان ایلام 125 هزار هکتار منطقه شکار ممنوع کولک، تنگ بینا و بیجار و 92 هزار هکتار مناطق حفاظت شده کبیرکوه، دینارکوه، مانشت و قلارنگ، غار خفاش و چشمه های آبگرم و قیر وجود دارد .

این مسئول تصریح کرد: مناطق حفاظت شده زیست محیطی در استان ایلام باعث محدود کردن فضای کار برای توسعه همه جانبه منطقه شده است.

وی ادامه داد: استان ایلام برای دست یابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های موجود در بخش های مختلف است.

وی اظهار داشت: بیشتر مناطق شمالی و غربی استان اکنون در ردیف محدوده نقاط حفاظت شده قرار گرفته اند که باعث بروز مشکلاتی برای ایجاد طرح های توسعه ای شده اند.

عسگری تاکید کرد:‌ باید با بازنگری در مناطق حفاظت شده به نحوی برنامه ریزی شود که نه این مناطق با مشکل مواجه شوند و نه اینکه جلوی طرح های توسعه ای در استان ایلام گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد،‌ با همکاری و کمک دستگاه های اجرایی و محیط زیست زمینه لازم برای اجرای طرح توسعه ای با حفظ منافع زیست محیطی فراهم شود.