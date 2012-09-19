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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

عسگری:

مناطق حفاظت شده استان ایلام نباید مانع طرح های توسعه شوند

مناطق حفاظت شده استان ایلام نباید مانع طرح های توسعه شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: باید طوری برنامه ریزی کرد که مناطق حفاظت شده استان ایلام جلوی اجرای طرح های توسعه ای را نگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری در جلسه طرح های توسعه ای استان ایلام افزود: هم اکنون این استان دارای چهار منطقه حفاظت شده است.

وی افزود: استان ایلام به دلیل داشتن محیط های طبیعی و کوهستانی از دیرباز تاکنون جایگاه بسیاری از گونه های مختلف مثل پرندگان، پستانداران و... بوده است.

این مسئول عنوان کرد: ایلام به لحاظ برخورداری از شرایط خاص توپوگرافی و پوشش گیاهی غنی و منابع آب فراوان و اقلیم متنوع، دارای زیستگاه های مناسبی برای حیات وحش بوده به نحوی که در مجموع 13  درصد از عرصه‌های طبیعی استان تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست است.

وی ادامه داد: در استان ایلام 125 هزار هکتار منطقه شکار ممنوع کولک، تنگ بینا و بیجار و 92 هزار هکتار مناطق حفاظت شده کبیرکوه، دینارکوه، مانشت و قلارنگ، غار خفاش و چشمه های آبگرم و قیر وجود دارد.

این مسئول تصریح کرد: مناطق حفاظت شده زیست محیطی در استان ایلام باعث محدود کردن فضای کار برای توسعه همه جانبه منطقه شده است.

وی ادامه داد: استان ایلام برای دست یابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های موجود در بخش های مختلف است.

وی اظهار داشت: بیشتر مناطق شمالی و غربی استان اکنون در ردیف محدوده نقاط حفاظت شده قرار گرفته اند که باعث بروز مشکلاتی برای ایجاد طرح های توسعه ای شده اند.

عسگری تاکید کرد:‌ باید با بازنگری در مناطق حفاظت شده به نحوی برنامه ریزی شود که نه این مناطق با مشکل مواجه شوند و نه اینکه جلوی طرح های توسعه ای در استان ایلام گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد،‌ با همکاری و کمک دستگاه های اجرایی و محیط زیست زمینه لازم برای اجرای طرح توسعه ای با حفظ منافع زیست محیطی فراهم شود.

کد مطلب 1700162

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