25 عنوان برنامه رادیویی و تلویزیونی در شبکه اترک تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زاهد احمدی ازتولید و پخش بیش از 14 عنوان برنامه رادیویی و 11 عنوان برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای خراسان شمالی خبرداد و افزود : در حوزه صدا ویژه برنامه "موج مهربانی" با موضوع دفاع مقدس هر روز از ساعت 18 به مدت 60 دقیقه از شبکه استانی به صورت زنده پخش خواهد شد.

وی بیان داشت: رسانه برای همه گروه های سنی برنامه هایی با موضوع دفاع مقدس دارد و این برنامه ها شامل "صبح و زندگی"، "زیر یک سقف"، "نام ها و یاد ها"، "تمنای وصال"، "وقت جوانی"، "جوانه های امید"، "دنگ کرمانج"، "غنچه های زندگی"، "مردم و مسئولان"، "شبهای آلاداغ"، "موج ورزش" و ...خواهد بود.

زاهد احمدی تصریح کرد: در حوزه سیما ویژه برنامه شب های اترک به مدت 50 دقیقه به صورت زنده و با المانهای این هفته به موضوع دفاع مقدس می پردازد.

وی یاد آور شد: در برنامه های "کولاک"، "آلاچیق"، "سلام آبادی" و "یاد یاران" نیز به موضوع دفاع مقدس به صورت ویژه پرداخته می شود.

دبیرکمیته اطلاع رسانی ستاد هفته دفاع مقدس خراسان شمالی اظهارداشت: پخش فیلم های سینمایی، سرودها، کلیپ ها و زیرنویس ها از دیگر اقدامات حوزه سیما در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس است.

زاهد احمدی با اشاره به تولید گزارش های ویژه رادیویی و تلویزیونی از بازسازی عملیات والفجر سه افزود: علاوه بر پوشش خبری برنامه های شاخص دفاع مقدس کمیته های ستاد، تولید گزارش های خبری ویژه و پخش از شبکه اترک و ارسال به شبکه های سراسری از اقدامات حوزه خبر در هفته دفاع مقدس خواهد بود.