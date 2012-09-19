به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در ادامه حضور کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ برتر و آنالیز این مسابقات، برنامه حضور مربیان تیم ملی در دیدارهای هفته نهم به این شرح است:

جمعه 31 شهریور

* سایپای البرز - پیکان تهران: دن گاسپار

* استقلال تهران - فجرسپاسی شیراز: مارکار آقاجانیان

* داماش گیلان - راه آهن: مهرداد خانبان

* نفت تهران - صبای قم: بارت کاوبرگ

یکشنبه 2 مهر

* سپاهان اصفهان - پرسپولیس: کارلوس کی‌روش و دن گاسپار

سایر دیدارهای هفته نهم لیگ برتر از طریق دی وی دی تجزیه و تحلیل و آنالیز خواهد شد.