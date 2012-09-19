به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در ادامه حضور کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای لیگ برتر و آنالیز این مسابقات، برنامه حضور مربیان تیم ملی در دیدارهای هفته نهم به این شرح است:
جمعه 31 شهریور
* سایپای البرز - پیکان تهران: دن گاسپار
* استقلال تهران - فجرسپاسی شیراز: مارکار آقاجانیان
* داماش گیلان - راه آهن: مهرداد خانبان
* نفت تهران - صبای قم: بارت کاوبرگ
یکشنبه 2 مهر
* سپاهان اصفهان - پرسپولیس: کارلوس کیروش و دن گاسپار
سایر دیدارهای هفته نهم لیگ برتر از طریق دی وی دی تجزیه و تحلیل و آنالیز خواهد شد.
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