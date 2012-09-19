  1. ورزش
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

کی‌روش به اصفهان می‌رود

کی‌روش به اصفهان می‌رود

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران از هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را از نزدیک تماشا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در ادامه حضور کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ برتر و آنالیز این مسابقات، برنامه حضور مربیان تیم ملی در دیدارهای هفته نهم به این شرح است:

جمعه 31 شهریور
* سایپای البرز - پیکان تهران: دن گاسپار
* استقلال تهران - فجرسپاسی شیراز: مارکار آقاجانیان
* داماش گیلان - راه آهن: مهرداد خانبان
* نفت تهران - صبای قم: بارت کاوبرگ

یکشنبه 2 مهر
* سپاهان اصفهان - پرسپولیس: کارلوس کی‌روش و دن گاسپار

سایر دیدارهای هفته نهم لیگ برتر از طریق دی وی دی تجزیه و تحلیل و آنالیز خواهد شد.

کد مطلب 1700166

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