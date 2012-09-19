تغییر محدوده مجاز هوایی در مرز دریایی ایران و آذربایجان صالحی را به مجلس کشاند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه صحن علنی امروز 3 سؤال نمایندگان از وزیران کابینه را اعلام وصول کرد.



بر این اساس، سؤال ملی مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت عدم سیاست‌ گذاری صحیح در زمینه صنعت و تولید کشور، سؤال ملی محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران از همین وزیر درباره علت تضییع حقوق متقاضیان و خریداران خودروی سنگین توسط شرکت‌های وابسته و تحت نظارت آن وزارتخانه و نیز سؤال ملی مهدی سنایی از وزیر امور خارجه درباره علت تغییر محدوده مجاز هوایی کشور در دریاچه خزر در مرز ایران و آذربایجان اعلام وصول شد.