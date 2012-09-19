به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه صحن علنی امروز 3 سؤال نمایندگان از وزیران کابینه را اعلام وصول کرد.
بر این اساس، سؤال ملی مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت عدم سیاست گذاری صحیح در زمینه صنعت و تولید کشور، سؤال ملی محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران از همین وزیر درباره علت تضییع حقوق متقاضیان و خریداران خودروی سنگین توسط شرکتهای وابسته و تحت نظارت آن وزارتخانه و نیز سؤال ملی مهدی سنایی از وزیر امور خارجه درباره علت تغییر محدوده مجاز هوایی کشور در دریاچه خزر در مرز ایران و آذربایجان اعلام وصول شد.
در جلسه مجلس اعلام شد:
تغییر محدوده مجاز هوایی در مرز دریایی ایران و آذربایجان صالحی را به مجلس کشاند
وزیر صنعت معدن و تجارت برای پاسخگویی در خصوص عدم سیاست گذاری صحیح در بخش صنعت و تضییع حقوق خریداران خودرو های سنگین و وزیر خارجه برای پاسخگویی درباره علت تغییر محدوده مجاز هوایی کشور در مرز دریایی ایران و آذربایجان به مجلس فراخوانده شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه صحن علنی امروز 3 سؤال نمایندگان از وزیران کابینه را اعلام وصول کرد.
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