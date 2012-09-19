به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود مهاجر ظهر چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه های جمعی کردستان اظهار داشت: دفاع مقدس گنجی است که بسیاری از موفقیت ها و پیشرفت ها در حوزه های مختلف در آن نهفته شده است.

وی افزود: نیاز است با گرامیداشت این دوران مقدس در حفظ و ترویج ارزش ها و آرمان های انقلاب گام های موثری برداریم.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس کردستان بیان کرد: مقاومت همه جانبه مردم با کمترین امکانات و اطاعت از رهنمودهای معمار کبیر انقلاب اسلامی پیروزی سرافرازانه انقلاب اسلامی را به دنبال داشت.

مهاجر یادآور شد: مردم انقلابی در شهرهای مرزی با کمترین امکانات علیه کفر و استکبار جنگیدند و با تکیه بر اعتقادات معنوی خود برگ زرین دیگری را به افتخارات ایران اسلامی افزودند.

وی با اشاره به اینکه امنیت و پیشرفت امروز در سایه مجاهدت های رزمندگان انقلاب به وجود آمده است، ادامه داد: وظیفه همه مسئولان انتقال آرمان های هشت سال دفاع مقدس و فرهنگ شهادت به نسل های دیگر است.

با فرهنگ شهیدان به جنگ تحریم ها برویم

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس کردستان گفت: فرهنگ شهیدان و رزمندگان انقلاب ساده زیستی، ایثار و قناعت بود و این امر توانست انقلاب را به پیروزی برساند.

مهاجر اظهار داشت: نیاز است ملت ایران با اقتدار و فهم از این فرهنگ پیروی کنند تا در برابر تحریم ها پیروز شویم.

وی افزود: به یاری خداوند و صبر مردم دشمن در حال نابودی است و بیداری اسلامی تمام جهان را در بر می گیرد.

توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام توطئه دیگر استکبار

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام در راستای اهداف شوم استکبار و آمریکا برای مقابله با اسلام صورت گرفته است.

مهاجر یادآور شد: استکبار جهانی و صهیونیسم با اسلام محمدی مشکل دارند و به دلیل بیداری های اسلامی که در جهان شکل گرفته است انها سعی می کنند که در مقابل دین اسلامی ایستادگی کرده و مقابله کنند.

وی ادامه داد: مردم آگاه و فهیم ایران اسلامی باید در برابر فتنه های دشمن ایستادگی کنند و در زمان مناسب نیز پاسخ دندان شکنی به دشمنان اسلام بدهند.

32 برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در کردستان برگزار می شود

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس کردستان اظهار داشت: رژه های نیروهای مسلح، تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس و تجلیل از خانواده های جانبازان، ایثارگران، شهیدان و رزمندگان از جمله برنامه ها ی اجرای این هفته است.

مهاجر گفت: غبار رویی و عطر افشانی مزار شهدا، برپایی آیین های مختلف، تجلیل از زنان، سربازان، آزادگان و فرمانده هان دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه های این هفته است.

وی به هر چه باشکوه تر برگزار کردن این برنامه ها تاکید کرد و افزود: برای برگزاری بهتر این برنامه ها 9 کمیته راه اندازی شده است.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: کمیته های اطلاع رسانی و تبلیغات، نظامی، ایثارگران، بانوان، نمایشگاه ها، پشتیبانی و خدمات، علمی و ورزش و جوانان از جمله کمیته های اجرایی برنامه های هفته دفاع مقدس هستند.