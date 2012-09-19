به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا مطاف پیش‌ازظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران با تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: دفاع مقدس گنجینه تمام نشدنی است که روز به روز زوایای جدیدی از هنرنمایی و ایثارگری رزمندگان در آن برای همگان آشکار می‌شود.

وی به ورود بسیجی‌ها به عرصه دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: ورود نیروهای بسیجی به عرصه دفاع مقدس باعث تغییر در سبک و روش جنگ شد و روش جنگ از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر کرد.

جانشین سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اضافه کرد: هنر ما بازماندگان دوران دفاع مقدس در این روزگار که هجمه‌های بی‌امان دشمن هویت مردم ما را نشانه گرفته، آن است که با هنرنمایی هر چه تمام‌تر این گنجینه عظیم را به نسل‌های فعلی و بعدی در قالبی جذاب و تاثیرگذار انتقال دهیم.

وی از اجرای 750 برنامه طی هفته دفاع مقدس در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: نمایش قدرت تیپ پیاده سپاه امام صادق(ع) و همچنین نمایش تجهیزات و آخرین پیشرفت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان بوشهر در هنگام برگزاری رژه نیروهای مسلح استان بوشهر از برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

مطاف به دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: بیان خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان در قالب مراسم شب خاطره هفته دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در بوشهر است.

وی ادامه داد: ایجاد نمایشگاه‌های دفاع مقدس در تمام استان، نواخته شدن زنگ مقاومت در تمام مدارس استان، حضور بسیجیان در نماز جمعه و ‌برگزاری یادواره شهدا از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

جانشین سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به برگزاری نمایشگاه رزم رئیس‌علی دلواری در خیابان ساحلی بوشهر اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه صحنه‌هایی از رزم رئیسعلی دلواری تا رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس در قالب تئاتر، پوستر و ... به نمایش در می‌آید.

وی خاطرنشان ساخت: همایش تخصصی نقش پزشکان و مهندسان در هشت سال دفاع مقدس و افتتاح چندین پروژه بسیج سازندگی، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، تجلیل ادارات از کارمندان رزمنده هشت سال دفاع مقدس، بزرگداشت خارک مقاوم در هشت سال دفاع مقدس، پیاده‌روی گردان‌های امام حسین، عاشورا و امام علی و کوهپیمایی نیز از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

مطاف در ادامه بیان داشت: امیدواریم بتوانیم با همکاری و همدلی همدیگر گوشه‌ای از حماسه آفرینی‌های رزمندگان در دوران قبل و بعد از انقلاب را به مردم به خصوص نسل جوان انتقال دهیم.