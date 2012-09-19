به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی ارسنجانی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم نمادین نواختن زنگ استانی شکوفه‌ ها در دبستان دخترانه سمیه اهواز اظهارکرد: امسال برای اولین بار در پایه های دوم و ششم ابتدایی کتاب ‌های درسی جدید را تدوین و تهیه کردیم و از مهرماه امسال قرار است معلمان آموزش دیده این پایه های تحصیلی به تربیت دانش‌آموزان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در کنار این تغییرات سعی شده در سایر پایه های تحصیلی نیز ارتقای کیفی با آموزش معلمان و مهارت آموزی در برنامه قرار گیرد، افزود: ایجاد زمینه مستعد برای تحول نظام آموزش و پرورش از اهدافی است که به جدیت پیگیری می شود.

حسینی ارسنجانی به برگزاری نظام آموزشی 3-3-6 از سال جاری در مدارس کشور اشاره کرد و گفت: امسال اولین سال اجرای طرح آموزشی 3-3-6 بوده و دانش آموزان برای اولین بار در سال تحصیلی جدید پایه ششم ابتدایی را تجربه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین زیر ساختهای اجرای این طرح فراهم کردن فضای فیزیکی و کلاس درس برای دانش آموزان این پایه بود که در حال حاضر این فضا به شکل مطلوبی فراهم شده است.

حسینی ارسنجانی هدف اصلی از اجرای این نظام را تغییر در محتوا و متن کتب و برنامه های درسی دانست و گفت: در نظام آموزشی جدید، دانش ‌آموزان علاوه بر تحصیل با مشاغل مختلف و کار و فناوری نیز آشنا می ‌شوند.

وی با بیان اینکه در 123 کشور دنیا دوره ابتدایی 6 ساله است، افزود: اهداف آموزش وپرورش با پنج ساله بودن دوره ابتدایی به لحاظ سنی، عقلی و محتوایی محقق نمی ‌شد.

مشاور معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال کمیته ‌های پروژه مهر شامل نظارت و ارزیابی، توجیه و تبلیغ، سازماندهی، تعمیر و تجهیز و تایید صلاحیت، در جهت اجرای این نظام تشکیل شد.

وی تصریح کرد: کلاس اولی ها مانند شکوفه هایی هستند که باید به درخت تنومندی تبدیل شوند و در آینده از ثمرات علم آنها استفاده کرد.