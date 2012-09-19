برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس سپاه قائم استان سمنان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر: سردار علی استاد حسینی در آستانه فرا رسیدن سی و دومین سالگرد دفاع مقدس در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل سپاه قائم (عج) استان سمنان با اشاره به برگزاری 27 ویژه برنامه در سطح استان، اظهار داشت: این آئین ها در راستای استمرار اهداف عالی انقلاب اسلامی و یکی از مؤثرترین روش‌ها است.

وی ضمن تاکید بر اینکه سال‌های دفاع مقدس اوج افتخارات ملت ایران و گنجینه‌ای بزرگ جهت بهره برداری نسل های آینده است، گفت: حراست و حفاظت از این گنجینه معنوی وظیفه همگان است.

فرمانده سپاه قائم استان سمنان پیروزی و بلندقامتی اسلام و انقلاب را حاصل رشادت‌ها، ایثار و فداکاری جوانان این مرزو بوم دانست و گفت: دفاع مقدس آینه‌ای برای تمام بشریت و سرشار از آموزه‌های غنی فرهنگی، نظامی و سیاسی است.

وی برنامه های شاخص استان در هفته دفاع مقدس را تبیین و معرفی شهدای شاخص، نمایشگاه ابتکار و توانمندی های کارگران در دفاع مقدس، فراخوان مقاله، برگزاری شب شعر وخاطره،برگزاری مسابقات فرهنگی وهنری و برگزاری جلسات نهضت روشنگری اعلام کرد و گفت: برگزاری یادواره شهدا، نواختن زنگ مقاومت در مدارس، ارائه مشاوره حقوقی و برگزاری مسابقه خاطره نویسی رزمندگان از دیگر عنواین برنامه های این ایام است.

فرمانده سپاه استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه بیشتر باید در مورد دفاع مقدس به ارزش‌ها بپرداخته شود، خاطرنشان کرد: تهاجم فرهنگی دشمنان یا به عبارتی ناتوی فرهنگی، امروز ارزش‌های ما را نشانه گرفته است.

استاد حسینی در پایان روز شمار سی و دومین سالگرد هفته دفاع مقدس را بصیرت، شجاعت، ولایت،دانش آموزان، دانشجویان و اهمیت به دانش وپ‍ژوهش در پیشبرد کشور، اهمیت به پدافند غیر عامل و نقش جوانان و سربازان و رشادت آنها برای اقتدار ایران اسلامی عنوان کرد.