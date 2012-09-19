به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در پیامی به بیست و چهارمین جشنواره تئاتر مازندران آورده است: هنر در این نظام مقدس از پشتوانه تکلیف، نشانها دارد.

جلوه‌گری، نمادی از نمایش و نمایش زیباترین بخش جلوه‌گری است، عالم، صحنه نمایش زیبایی‌های خداوند است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: رهبر حکیم و فرزانه‌ مان این پدیده را چنین تعبیر فرمودند : تئاتر در جمهوری اسلامی، اصالت والای خود را در میان دردها و بازگویی قصه‌ مظلومیت بشر دربند، می‌یابد و اگر آنگاه هنرمند به دروازه‌هایی چنین مبارک دوخته شود، کلید آن را به یمن قداست چشم‌ها در معرض دید او قرار خواهند داد.

جشنواره امام رضا(ع) مروج واقعی فرهنگ رضوی باشد

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده مقام معظم رهبری در مازندران و عضو مجلس خبرگان رهبری در پیامی به جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا آورده است: جشنواره سراسری نامه ی به امام رضا(ع) فرصت مناسب و خوب فرهنگی برای ترویج فرهنگ رضوی در جامعه اسلامی ایران بوده که البته رفته رفته در حال کامل شدن حلقه های بهم پیوسته بین المللی نیز قرار گرفته است.

وی افزود: ترویج فرهنگ رضوی ترویج عدالتخواهی، ظلم ستیزی، دین گرایی، مهربانی، مردم داری و ساده زیستی رضوی است که در مجموع توجه انسان را از ظواهر دنیوی به ذخائر اخروی سوق می دهد.

طبرسی آورده است: در این فرصت از طراحان و مبتکران این جشنواره و کسانی که هر ساله خدمت برگزاری آن را بر عهده داشته و عنوان خادم فرهنگی امام رضا(ع) را در راستای انسجام بخشی علاقمندان به آن حضرت کمر بسته و تلاش می ورزند قدرشناسی و سپاسگذاری نموده و توجه آنها را به صورت نوآوری و آرمان گرایی هر چه بیشتر تنوع بخشی جلب کند.