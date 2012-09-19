تفویض اختیار به استانداران فرصت طلایی برای رفع مشکلات مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: رئیس جمهور در ابتدای فعالیت خود تصمیماتی را دنبال کردند که از جمله آنها تفویض اختیار تصمیم گیری به استان ها در توزیع اعتبار بود.

وی ادامه داد: در همین راستا با حذف سازمان برنامه و بودجه سابق، آن را به معاونت برنامه ریزی به عنوان بازوی برنامه ریزی و توزیع اعتبار استانداری مبدل کرد تا برنامه ریزی برای استان در خود استان انجام گیرد.

وی تصریح کرد: اکنون بر اساس ماده 127 و 138 قانون اساسی در نشست اخیر هیئت وزیران با رئیس جمهور مصوب شده که رئیس جمهور، وزیران و رؤسای دستگاه های ملی تمام وظایف و فعالیت های روزمره نظیر صدور مجوزها، موافقت نامه ها و... را به استاندار هر استان تفویض اختیار کنند.

وی در خصوص پیامدهای این مصوبه گفت: اجرای این مصوبه باعث می شود که کارها بدون معطلی و گردش کار طولانی در استان عملیاتی شوند که این امر در رفع مشکلات مردم نقش اساسی دارد.

اعلایی گفت: این مصوبه بیش از آنکه فرصتی برای مردم و استاندار باشد، زمانی طلایی برای مدیران است تا بتوانند ایده ها و طرح های مد نظر خود را عملیاتی و اجرایی کنند.

وی افزود: نباید این مصوبه را به معنای خودرای شدن استاندار قلمداد کرد زیرا استانداران مکلف هستند که برای تصمیم گیری ابزارهای کارشناسی لازم را به کارگیرند تا تصمیم کارشناسی و عالمانه اتخاذ شود و مشکلی در استان به وجود نیاید.

وی مصوب شدن این تصمیم هیئت وزیران قبل از پایان نیمه اول سال جاری را تصمیمی کارساز و به موقع برشمرد و گفت: امیدواریم که با اجرای این مصوبه کارها و اقداماتی که مدت هاست معطل مانده هر چه سریعتر عملیاتی و اجرایی شوند.

کتابهای ارائه شده در نمایشگاه متناسب با نیاز استان باشد

استاندار ایلام در ستاد هماهنگی ایجاد نمایشگاه بزرگ کتاب ایلام گفت: کتاب هایی که در نمایشگاه کتاب ایلام ارائه می شوند باید متناسب با نیاز استان باشند و ناشرین از کتاب های به روز و جدید برای این نمایشگاه استفاده کنند.

اعلایی در جلسه ستاد هماهنگی ایجاد نمایشگاه بزرگ کتاب با بیان این مطلب افزود: کتاب و کتابخوانی باعث ایجاد نورافشانی در جامعه می شود و هر چه این موضوع شدت پیدا کند تاریکی ها را از بین خواهد برد .

وی بیان داشت: در مکتب ما به موضوع علم و تحصیل توجه زیادی شده و جایگاه ویژه ای برای این امر در راستای بعثت انبیاء و رسولان الهی ایجاد شده است.

استاندار ایلام با اشاره به سنت وقف در زمینه گسترش علم و تحصیل ادامه داد: در زمان گذشته در تمدن اسلامی وقف مکان ها برای تحصیل و علم آموزی بوده و یکی از ارزش های جامعه همین وقف و خیرات در جهت تعلیم و تعلم بوده است.

اعلایی هدف از برگزاری این نمایشگاه را توجه به فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: باید اجرای آن خارج از سیستم اداری باشد و در جهت ترویج گسترش این فرهنگ تلاش شود و نه فقط برای ارائه عملکرد باشد .

اعلایی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم رسانه ها اشاره کرد و گفت: جهت گیری رسانه ها در ترویج فرهنگ کتابخوانی یکی از اهداف اداره کل فرهنگ و ارشاد است و باید سعی شود با یک رویکرد مناسب، رسانه ها را به سمت این مورد سوق داد.

وی به نقش برنامه های صدا و سیما در ترویج این فرهنگ تأکید کرد و گفت: صدا وسیما می تواند با مخاطبان خود ارتباط خاصی را در بحث جمع آوری کتاب های مازاد ، برقرار کند و با ایجاد یک شبکه این کتابها را در اختیار روستاها و نقاط دور افتاده قرار داد .

وی به اهمیت کتاب در میان دانشجویان و دانش آموزان و ترغیب آنها به این سمت با اجرای برنامه های فرهنگی کتابخوانی و روزنامه دیواری تأکید کرد .

استاندار ایلام هفته کتاب را فرصت مناسبی برای دیدار با نویسندگان و مولفین دانست و بیان داشت: در این هفته می توان در دیدار با نویسندگان استان از نزدیک با مسائل و مشکلات آنها آشنا شد .

اعلایی در خصوص ارائه بن کتاب به کارمندان دستگاه های اداری گفت: مدیران دستگاه های اجرایی ساز و کاری برای برنامه های خود در این هفته در موضوع کتاب برای کارکنان داشته باشند و از طریق اعتبارات رفاهی برای کارمندان بودجه ای را در نظر گیرند ، مشارکت دستگاه های اجرایی در بحث خرید بن با همکاری اداره ارشاد صورت گیرد و هر مقدار اعتبار که ادارات برای خرید بن برای کارکنان خود اختصاص می دهند به همان اندازه نیز ارشاد اعتبار در اختیار این ادارات برای خرید کتاب قرار دهد.

وی با تأکید بر تشویق خانواده ها در بحث کتاب و کتابخوانی گفت: می توان از خانواده هایی که تعداد زیادی کتاب در کتابخانه شخصی خود در اختیار دارند یا فعالیت های خوبی در زمینه کتاب خوانی انجام می دهند تقدیر به عمل آید .

گفتنی است: این نمایشگاه در 25 مهرماه در مصلی شهر ایلام افتتاح شده و به مدت یک هفته برقرار خواهد بود.