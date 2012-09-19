جاده جانانلو - کلیبر از افتخارات بزرگ دولت در خدمت به مناطق محروم است

به گزراش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پروژه بزرگ جاده کلیبر، جانانلو این جاده مهم و استراتژیک را یکی از افتخارات و باقیات و صالحات دولت خدمتگزار در جهت محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته برشمرد.

وی افزود: با بهره برداری از این جاده ضمن تسهیل در ارتباط مرکز استان و شهرستان کلیبر به مناطق مرزی در رونق صنعت گردشگری منطقه ارسباران و افزایش گردشگران و توسعه منطقه نقش اساسی را این طرح بزرگ ملی بیشتر نمایان خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس منطقه ارسباران خصوصاً شهرستان کلیبر و خداآفرین را به جهت استعداد بالقوه خدادادی در حوزه گردشگری و کشاورزی یکی از مناطق بکر و پرجاذبه ایران اسلامی ذکر کرد و افزود: تمام تلاش و همت مسئولان منطقه براین است که با برنامه ریزی مناسب و جذب امکانات دولتی و بخش خصوصی بتوانیم در رونق اقتصادی منطقه نقش خود را ایفاء کنیم.

ارسلان فتحی پور در قسمتی دیگر از سخنان خود واقع شدن قسمتی از منطقه اقتصادی، تجاری ارس در شهرستان خداآفرین را از دیگر قابلیتهای سرمایه گذاری در جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود: با اجرای پروژه ملی جاده کلیبر-جانانلو شاهد بهره مندی سرمایه گذاران از راه ارتباطی مناسب و امن بوده و در ارتباط شان به مناطق مرزی و مرکز استان تسهیل خواهد شد.

وی در پایان گفت: جاده جانانلو – کلیبر یکی از جاده های مهم دسترسی به منطقه مرزی خداآفرین و نوار مرزی می باشد که عملیات اجرائی آن در سال 75 در قالب طرح ملی آغاز شده و از سال 75 تا 83 فقط 4 کیلومتر کار شده بود و از پروژه ملی به استانی تنزل یافته بود که با پیگیری های انجام شده و در دولت نهم و دهم در راستای سیاستهای محرومیت زدایی دولت و توجه به مناطق محروم به بهره برداری رسید.

جاده درجه یک کلیبر- جانانلو به طول 40 کیلومتر است د که 15 کیلومتر از این مسیر توسط وزارت راه و شهرسازی با اعتبار 45 میلیارد ریال و 25 کیلومتر دیگر توسط وزارت نیرو با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال اجرا شده است.

جاده کلیبر- جانانلو یکی از جاده‌های حیاتی و شاهرگ ارتباطی دشت مغان و مناطق مرزی شهرستان کلیبر به مرکز استان است که فاصله کلیبر تا خداآفرین را 80 کیلومتر کاهش می‌دهد.

هدف از احداث این جاده علاوه بر تسهیل در تردد و جلوگیری از سوانح رانندگی، رونق اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری عنوان شده است.