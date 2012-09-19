لزوم توسعه و ترویج ورزش های همگانی در جامعه

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بی تحرکی انسان نه تنها برای سلامتی مردم ضرر دارد بلکه زمینه ساز و بروز ظهور برخی آسیب های اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد شد.

وی اظهارداشت: پیاده روی که سر آمد همه ورزش ها برای سلامتی است خیلی از مردم می تواند با کمترین هزینه آن را انجام دهند.

فرماندار رشت گفت: بسترهای لازم را باید برای ترقیب هرچه بیشتر جوانان به ورزش و فعالیت های ورزشی فراهم کرد تا جامعه ای سالم و با نشاط در جامعه ایجاد شود.

وی افزود: شادابی و نشاطی که از طریق ورزش در جامعه به وجود می آید علاوه بر افزایش سن امید به زندگی از بسیاری جرائم هم جلوگیری خواهد کرد.

عظمتی با بیان اینکه استعدادهای ورزشی در گیلان به ویژه رشت بسیار بالاست، اظهارداشت: برای بالفعل شدن این سرمایه ها نیاز به تلاش تمام مسئولان استانی و شهرستانی است.