مس کرمان برابر ذوب آهن محکوم به پیروزی است

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون آخرین وضعیت مس اظهار داشت: متاسفانه تیم مس در مدت تعطیلی 18 روزه لیگ نتوانست نقاط ضعف خود را را جبران کند و ما در بازی با سایپا دقیقا از همان نقاطی ضربه خوردیم که از ابتدای لیگ با آن مشکل داشتیم.

محمدی با بیان اینکه دفاع تیم مس مشکل دارد و ما هر دو گل بازی با سایپا را روی ضعف دفاع وسط خود دریافت کردیم افزود: با تداوم این اشکالات و عدم رفع آن ما در بازی های آینده نیز به مشکل بر می خوریم.

وی با اشاره به تعوبض های قاسمپور در بازی با سایپا گفت: پس از تعویض ها به خصوص تعویض امرایی حملات تیم ما به شدت دچار افت شد و من هنوز متوجه نشدم علت این تعویض ها دقیقا چه بوده است.

محمدی تصریح کرد: بازیخوانی یک سرمربی و تعویض های درست از اصلی ترین عوامل نتیجه گرفتن یک تیم است که من امیدوارم در بازی های بعد این اتفاق در تیم مس بیشتر رخ دهد.

این کارشناس فوتبال به وجود حواشی زیاد در باشگاه مس اشاره کرد و گفت: ما از ابتدای بازی ها با حاشیه مواجه بودیم ولی حالا این اتفاقات به اوج خود رسیده است.

وی با بیان اینکه قطعا این اتفاقات در روحیه تیم اثر گزار است و باعث می شود که تیم ما در زمین به مشکل بر بخورد، بیان داشت: من امیدوارم که آرامش هرچه زودتر به تیم برگردد.

محمدی در رابطه بازی مس برابر ذوب آهن گفت: تیم ما قطعا باید این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد چرا که با هر نتیجه دیگری مشکلات ما در جدول خیلی زیاد می شود.

وی با اشاره به حریف مس تصریح کرد: ذوب آهن نیز مشکلات زیادی دارد و من با توجه به بازی هایی که از این تیم دیدم می توانم بگویم که مس این تیم را در کرمان شکست می دهد.