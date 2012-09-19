  1. سیاست
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

پیشنهاد صالحی در دیدار اسد/

اعزام ناظران4کشور طرح قاهره به سوریه برای نظارت بر روند توقف خشونتها

اعزام ناظران4کشور طرح قاهره به سوریه برای نظارت بر روند توقف خشونتها

وزیر امور خارجه ایران در دیدار رئیس جمهور سوریه اعزام ناظران از چهار کشور عضو «ابتکار عمل قاهره» برای نظارت بر روند توقف خشونت و انجام گفتگوها، تاکید بر لزوم حفظ یکپارچگی، وحدت ملی و وحدت ارضی سوریه و کمک به روند انجام اصلاحات ریشه ای و تحقق رویکرد مردم سالاری و دمکراتیک با محوریت سوری - سوری را پیشنهاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با «ولید المعلم» وزیر امور خارجه سوریه مذاکرات خود را با بشار اسد رییس جمهوری سوریه آغاز کرد.

صالحی و ولید معلم همکاری های دو جانبه  منطقه ای به ویژه مسائل سوریه را بررسی کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیشنهادی به نشست سه جانبه قاهره ، راه حل بحران در سوریه را در گرو اعلام توقف هم زمان خشونتها از سوی همه طرفها، تاکید بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران بدون دخالت خارجی، توقف هرگونه حمایتهای مالی، نظامی و آموزشی از گروه های مسلح، آغاز گفتگو میان دولت سوریه و گروه های مخالف، تشکیل کمیته آشتی ملی با مشارکت همه جریانات و گروه ها اعلام کرد.

همچنین صالحی اعزام ناظران از چهار کشور عضو «ابتکار عمل قاهره» برای نظارت بر روند توقف خشونت و انجام گفتگوها، تاکید بر لزوم حفظ یکپارچگی، وحدت ملی و وحدت ارضی سوریه و کمک به روند انجام اصلاحات ریشه ای و تحقق رویکرد مردم سالاری و دمکراتیک با محوریت سوری - سوری را پیشنهاد کرد.

کد مطلب 1700189

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