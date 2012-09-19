سرطان معضل اصلی کشور در یک دهه آینده/ 90 هزار مبتلای جدید طی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیام آزاده روز چهارشنبه در هفتمین کنگره جراحان عمومی ایران که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: اگر برنامه‌های کنترل سرطان از همین الان و مطابق برنامه سازمان بهداشت جهانی پیش برود در 30 سال آینده آمار سرطان در ایران 2 برابر خواهد شد.

وی افزود: آمار فعلی مبتلایان به سرطان بسیار وخیم است و 90 هزار مبتلای جدید تنها در سال جاری ثبت شده است که این آمار در سه سال پیش 70 هزار بیمار بوده است.

دبیر علمی کنگره انجمن علمی جراحان ایران افزود: البته این آمار کاملا صحیح نیست و ممکن است بسیاری از مبتلایان به سرطان در آن ثبت‌ نشده باشند.

وی با بیان اینکه بیماری سرطان در 10 سال آینده معضل اصلی کشور خواهد بود، اضافه کرد: این مسئله هم از جهت بار مرگ و میر و بیماری و هم از جهت بار اقتصاد سلامت بسیار اهمیت دارد.

آزاده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته متوسط سرانه سلامت 17 تا 20 درصد و در ایران این میزان 3 تا 5 درصد است، ادامه داد: درمان سرطان هزینه‌های سرسام‌آوری را به کل جامعه از خانواده تا دولت تحمیل می‌کند و اگر کسی در دنیا به سرطان مبتلا شود از نظر سطح اجتماعی یک سطح پایین می‌آید و این در حالی است که در کشور ما سرانه سلامت بسیار پایین بوده و هر چقدر هم منابع مختلفی به آن تخصیص داده شود، فقط مقدار کمی از آن به سرطان می‌رسد.

دبیر علمی کنگره انجمن علمی جراحان ایران اظهارداشت: 50 درصد سرطانها ناشی از سطح زندگی غیرصحیح است که در ایران این مساله بیش از 50 درصد دیده می‌شود.

مسئول کمیته راهبردی انجمن سرطان افزود: طبق پیش‌بینی‌های سازمان بهداشت جهانی سال آینده آمار سرطان در جهان دو برابر می‌شود. با وجود آنکه تعداد مبتلایان به سرطان در کشورهای پیشرفته بیشتر است اما 70 درصد مرگ‌ و میرها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اتفاق می‌افتد.

آزاده با بیان اینکه نمی‌توانیم دقیقا جایگاهمان را در کشورهای در حال توسعه مشخص کنیم، افزود: آمار سرطان فقط چند سال است که به صورت رسمی استخراج می‌شود و از طرفی کشورهای دیگر هم آمار صحیحی را ارائه نمی‌دهند.

این متخصص آنکولوژی و رادیوتراپی با بیان اینکه تاکنون برنامه‌های بسیاری برای کنترل سرطان داشته‌ایم که به دلایل مختلف عملی نشده اند، تصریح کرد: کم ‌کم در سرطانهای دستگاه گوارش مقام اول را در دنیا به دست می‌آوریم. همچنین در سرطان پستان که 8 تا 13 درصد شیوع داشته با افزایش مبتلایان روبرو بوده‌ایم که اگر این سرطانها در مراحل اولیه با غربالگری شناسایی شوند، خیلی ساده قابل درمان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تغییرات فرهنگی هر چند هم کوچک باشند در کنترل سرطان موثرند، افزود: تغییر در تغذیه، سیگار کشیدن، کنترل مواد غذایی و آب آشامیدنی، کنترل آلودگی هوا و کودهای شیمیایی که محتوی نیترات بسیار بالایی هستند از عوامل ایجاد سرطان به خصوص سرطان معده‌ هستند.

مسئول کمیته سیاستگذاری شبکه ملی تحقیقات وزارت بهداشت، به سه علت اصلی مرگ و میر در ایران یعنی تصادفات، بیماری‌های قلب و عروق و سرطان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه عامل سرطان روز به روز بیشتر شده و سن ابتلا به آن کاهش یافته است، مهم‌ترین مسئله کنگره انجمن علمی جراحان ایران در این دوره مسئله سرطان است.

وی ادامه داد: از جمله محورهای علمی کنگره، سرطان پستان، سرطان دستگاه گوارش، مراقبتهای ویژه، کنترل درد و اخلاق حرفه‌ای است.

آزاده با بیان اینکه امتیازهایی که وزارت بهداشت برای کارگاههای این کنگره اعطا کرده، نشان‌دهنده گستردگی آن است، افزود: در 10 سالی که دبیر کنگره‌های مختلف بوده‌ام هیچ برنامه‌ای به این گستردگی و جامعی صورت نگرفته و این کنگره تمام تخصصها و فوق ‌تخصصها را پوشش می‌دهد.