ابلاغ 5 مدیر مدرسه در خراسان رضوی به خاطر تخلف در ثبت نام لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهارکرد: بازرسان این اداره 6 هزارو 500 بازدید در خصوص ثبت نام دانش آموزان در تابستان انجام داده است.

وی تصریح کرد: حاصل این بازدید ها،150 تذکر شفاهی،15 تذکر کتبی با درج در پرونده و لغو ابلاغ 5 مدیر بوده است.

فخریان با بیان این که شکایات واصله نسبت به سال گذشته صد در صد کاهش داشته است؛ اظهار داشت: تمام موارد واصله به استان رسیدگی شده است.

وی گفت:غفلت از مطالعه بخشنامه های ارسالی این اداره سبب لغو ابلاغ مدیران شده است.

فخریان در خصوص دریافت وجوه اضافی از سوی مدارس بیان کرد:تنها پول دریافتی از دانش آموزان هزینه بیمه و کتاب است و دریافت هزینه های دیگر منوط به مصوبه شورای انجمن اولیا و مربیان هر مدرسه است در غیر این صورت وجه قانونی ندارد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، نرم دانش آموزی در این استان را در هر کلاس درس،22 تن اعلام کرد و افزود: ممکن است در برخی مدارس، از 5 تا 35 تن که حد نصاب نهایی است، دانش آموز داشته باشیم، اما تلاش می شود در برخی نواحی به خصوص ناحیه یک که از بافت فرسوده ای برخوردار است،با کمک نوسازی مشکل تراکم جمعیت به حداقل کاهش یابد.

وی در مورد لباس فرم دانش آموزان تاکید کرد: طبق دستورالعمل ارسالی به مدارس،اجباری در مورد تهیه لباس فرم وجود ندارد ولی اگر در مدرسه ای خانواده ای توان مالی تهیه فرم را نداشت،اجبار وجود نداشته و مدیران بایستی موضوع را مرتفع سازند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت:58 کانکس در مناطق محروم این استان،کلاس درس شدند.

فخریان افزود: طبق پیش بینی های انجام شده،220 کلاس پیش ساخته مورد نیاز این نهاد برای سال تحصیلی جدید بوده است.

وی تصریح کرد:در سال گذشته،15 کانکس در مناطق کم برخوردار و عشایری کلاس درس داشتیم که به 58 دستگاه در امسال افزایش داشته است.

فخریان با بیان این که یک درصد از کمبود فضاهای آموزشی در مناطق یاد شده از کلاسهایی با دیوارهای پیش ساخته آلومینیوم و پشم شیشه استفاده شده است، در خصوص کمبود فضا و کلاس شدن دفتر استراحت معلمان، توضیح داد: در مدارسی که با کمبود فضا روبرو بودیم، نوسازی مکان آماده کرده و تمهیداتی اندیشیده شده است که امید می رود تا پایان مهر ماه بقیه مشکلات موجود نیز برطرف شود.

فخریان با بیان این که در سال تحصیلی جاری 48 هزارو 600 کلاس درس ،در استان وجود دارد، اظهار داشت: هم اکنون 8 هزار و 160 مدرسه مهر ماه را آغاز می کنند که نسبت به سال گذشته، هزار واحد آموزشی کمتر است.

وی علت این کاهش را ادغام 700 کد پیش دانشگاهی در دبیرستان ها، حذف پیش دبستانی ها از سامانه مدارس دولتی و ادغام برخی مدارس روستایی و تشکیل مدارس روستا مرکزی دانست.

وی با اشاره به این که با افزایش هزار و 400 نیرو شامل جذب570 سرباز معلم در 16 رشته مورد نیاز واستخدام نهضتی های بالای 4 سال سابقه، آمار معلمان این استان به 88 هزار تن رسیده است، اذعان داشت: هزار و 8 تن از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان نیز از بهمن ماه امسال وارد این دانشگاه می شوند.

فخریان عدم آماده سازی زیر ساختها را عامل عقب افتادن یک ترم از تحصیل این دانشجویان ذکر کرد و افزود: 5 هزارو 200 تن از علاقه مندان این دانشگاه، معدل 20 داشته و 40هزار تن معدل بالای 19 و بیش از 60 هزار علاقه مند، معدل بالای 18 در کشور داشتند.

وی رد شدگان از مصاحبه و گزینش این استان را 5 درصد از علاقه مندان معلمی یاد کرد و افزود: برگزیدگان در طول 4 سال با حقوق و بیمه تحصیل کرده و در سال آخر تحصیل نیز می توانند در مدارس تدریس هم داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: نوسانات بازار و عدم اجرای مصوبه دولت،توان این نهاد را برای هوشمند سازی مدارس سلب کرده است.

وی افزود: آموزش و پرورش پول ندارد مدارس را هوشمند سازد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 4 هزارو 800 کلاس در استان مجهز به فن آوری شده اند در حالی که این استان 48 هزارو 600 کلاس درس دارد.

وی افزود: تنها 2 هزار مدرسه هوشمند داریم و اگر مصوبه مجلس که ادارات دولتی را موظف به هوشمند سازی یک مدرسه می کرد اجرا نشود، این اداره با توجه به رشد قیمتها قادر به این کار نیست.

فخریان بیان داشت: ما به خاطر نوسان بازار دچار چالش شدیم، برآورد سال گذشته برای تجهیز یک کلاس،2 میلیون تومان بود که اکنون به 4 میلیون افزایش یافته است.

وی گفت: استانداری در سال قبل 2 میلیارد برای هوشمند سازی و یک میلیارد برای فضا سازی آموزش و پرورش را یاری رسانده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نقل و انتقالات یادآور شد:11 هزار تن از همکاران استان متقاضی جابه جایی بودند که 2 تا 3 هزار تن به دلیل انتظارات نامعقول از سیستم انتقالی حذف ولی به 9 هزار تقاضا رسیدگی و با توجه به عدم نیاز مبدا و نیاز مقصد ،جابه جایی ها انجام شده است.

وی بیشترین اعتراضات معلمان در بخش نقل و انتقال را از کاشمر ذکر کرد و افزود: معلمان بایستی بدانند، کسی منتقل می شود که شروط یادشده و بالاترین امتیاز را داشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد از سال آینده همکاران در قطب زندگی خویش مشغول به کار شود و هیچ دانش آموزی محروم از معلم و تحصیل نداشته باشیم.