اجرای طرح ابتکاری "گام به گام" برای ساماندهی مدارس ناحیه یک ری

مجید شصتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح 3-3-6 به فضل الهی از چندی پیش شروع شده و تا کنون اقدامات خوبی در بحث ساماندهی فضای آموزشی و ساماندهی نیروی انسانی داشتیم و هیچ مشکلی در سطح ناحیه یک ری در رابطه با این موضوع نداشته ایم.

وی ادامه داد: ما آمادگی کامل را برای شروع سال تحصیلی جدید در اول مهر ماه داریم و از چند ماه پیش، خود را برای این موضوع آماده کرده ایم.

دو پروژه نوسازی مدارس؛ تحویل اول مهر و اول بهمن

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ری با اشاره به پروژه های نوسازی در ناحیه یک ری گفت: دو پروژه نوسازی در این ناحیه داشتیم که یکی از آنها پیشرفت خوبی داشته و اول مهر ماه تحویل داده می شود و دیگری بهمن ماه سال جاری آماده خواهد شد و در زمینه فضای آموزشی فعلا با هیچ مشکلی روبرو نیستیم زیرا ساماندهی آموزشی را داشته ایم.

وی بیان کرد: ما در ناحیه یک ری حتی یک کلاس هم نساختیم و با مدیریتی که انجام شده در برخی از مکان ها که کلاس ها خالی بوده شناسایی شده و به فضل الهی در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.

شصتی با اشاره به راه اندازی سه واحد مدرسه خاص تأکید کرد: مدرسه شاهد ابتدایی، نمونه دختران متوسطه و دیگری متوسطه استعداد درخشان را امسال راه اندازی کردیم؛ در ناحیه یک با توجه به استعداد و توانایی که داشتیم این مدارس خاص را طرح ریزی و با پیگیری و تأکید مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بالاخره موفق شدیم این سه واحد آموزشی را امسال راه اندازی کنیم .

تراکم کلاس ها با توجه به تراکم ابلاغی استان رضایت بخش است

وی افزود: تراکم کلاس ها با توجه به تراکم ابلاغی استان رضایت بخش است؛ در سال گذشته و سال به سال در پروژه مهر اقدامات اساسی انجام دادیم که امسال نیز ابتکاراتی به خرج داده شده است.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ری گفت: در بحث پروژه مهر از مدیران مدارس کمک گرفتیم و شاخص ها و انتظاراتمان را در اختیار آنها گذاشتیم و خواستیم که از مدارس یکدیگر بازدید کنند و همین موجب شد، با بازدید آنها از واحد های آموزشی دیگر ایرادها و کم و کسری های مدرسه خود را برطرف کرده و پیشرفت قابل توجهی در پروژه مهر داشته باشیم.

20 گام عملی در طرح ابتکاری "گام به گام" برای ساماندهی مدارس

وی در خصوص طرح "گام به گام" بیان کرد: طرحی داشتیم تحت عنوان پروژه "گام به گام" که این طرح در 20 گام عملی شد و در رابطه با این پروژه، تعریفمان را از طریق پیامک به مدیران ارسال کردیم تا هر چند روز یک بار گامی را بردارند که با این کار ساماندهی در مدارس انجام شد.

شصتی ادامه داد: در بحث پروژه مهر، امسال نسبت به سال گذشته بسیار بهتر ظاهر شدیم به خصوص هم اکنون که در رتبه بندی باید رتبه خوبی داشته باشیم زیرا ابتکار داشته ایم و در همین بحث از مدیران آموزشی کمک گرفتیم و در دو مرحله این اقدام انجام شد و پروژه "گام به گام" نیز که در واقع یک کار ابتکاری و با خلاقیت بود.

وی در خصوص طرح "هجرت" بیان کرد: در طرح "هجرت 3" که اگر سال گذشته 20 واحد آموزشی را برای این طرح گذاشته بودیم، امسال حدود 40 واحد را در این طرح هجرت قرار دادیم و از این طریق مدارس، شاداب سازی و بهسازی شد.

وی در پایان ادامه داد: در سال تحصیلی جدید تعداد دانش آموزان افزایشی نداشته و 36 هزار نفر دانش آموز داریم که با ساماندهی انجام شده برای شروع سال تحصیلی جدید آماده ایم.