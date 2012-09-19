احتمال عدم پخش مستقیم بازی مس و ذوب آهن از شبکه کرمان

محمد زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روز بازی مس کرمان و ذوب آهن چندین مراسم دیگر در کرمان برگزار می شود که تاکنون دستگاه اس ان جی و واحد سیار برای آن مراسم ها در نظر گرفته شده است.

زینلی ادامه داد: در حال حاضر برنامه ای برای پخش مستقیم بازی این هفته مس وجود ندارد هرچند که تا عصر فردا این مسئله قطعا مشخص خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که امکانات فبیر ورزشگاه فراهم شود تمامی بازی های مس بدون حضور دستگاه اس ان جی روی آنتن خواهد رفت و مشکلاتی از این دست پیش نخواهد آمد.

چند هفته پیش نیز بازی تیم های مس و داماش در کرمان به علت حضور دستگاه واحد سیار سیما در مراسمی دیگر روی آنتن نرفت.

