کمک فوتبالیست مازندرانی تیم سایپا به هوشمندسازی مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر دهقان گفت: محسن یوسفی عضو تیم فوتبال سایپا کرج 30 میلیون ریال جهت هوشمندسازی کلاس ششم یکی از مدارس مجتمع نیما یوشیج آهودشت چمستان اهدا کرد.



وی بیان داشت: محسن یوسفی عضو تیم فوتبال سایپا کرج ،که زادگاهش روستای آهودشت چمستان می باشد به منظور هوشمندسازی کلاس ششم ابتدایی مجتمع نیما یوشیج آهودشت این مبلغ را اهدا کرد.

دهقان با اشاره به استقرار پایه ششم در سال تحصیلی جدید از هوشمندسازی کلاس های ششم مدارس تحت پوشش این مجتمع خبر داد.

محکومیت هتک حرمت به ساحت پیامبر(ص)



جنبش دانش آموزی مازندران در محکومیت ساخت و پخش فیلم موهن آمریکایی و اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) بیانیه صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: اسلام و مکتب نورانی و هدایتگر رسول الله (ص) امروز در جهان بشری خاستگاه معنوی و اعتقادی بیش از یک میلیارد مسلمانی است که در پیشبرد امور اجتماعی و سیاسی خویش، جویای راهبرد سعادت بخش آن برای تحکیم بنیانهای اخلاقی و ارزشهای انسانی هستند.

شرایط دنیای متلاطم سیاست منهای دیانت سردمدارن دغل باز حکومتهای جبار و مسخ شده روزگار اکنون برای زمین گیر کردن اسلام و بیداری اسلامی از بکارگیری ابزارها و لوازم مادی و دستگاههای تبلیغاتی و قلم به مزدهای سخیف خود دریغ نمی ورزند و فرهنگ اسلام هراسی را در جهان ترویج می کنند.

ضرورت همکاری بیشتر نهادهای اجرایی با آموزش و پرورش



آیت الله معلمی، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش مازندران

اظهار داشت: فرزندان ما دارای شرایطی بوده که حوصله و تحمل بیشتری برای معلمان نیاز است، این فضا را وزیر آموزش و پرورش که دارای انگیزه وتدین بالایی است در آموزش وپرورش ایجاد کرده که باید از این فرصت به طور شایسته استفاده کرد .

امام جمعه قائم شهر با اعلام آمادگی خود جهت همکاری با آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: از همه دستگاه ها خواست که همکاری تنگا تنگ با آموزش و پرورش داشته باشند.



فلاحی مدیر آموزش و پرورش قائم شهر در سخنانی اظهار داشت: آموزش و پرورش دستگاه عظیمی در هر شهرستان است که با برنامه ریزی مشغول فعالیت آموزشی و پرورشی برای فرزندان این مرز و بوم است.