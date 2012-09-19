به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 9:30 پس از صحبتهای "مانوئل ژوزه" آغاز شد. بازیکنان بعد از دویدن و انجام حرکات کششی، تاکتیکهای مورد نظر کادر فنی را به مورد اجرا گذاشتند.
تمرین امروز پشت درهای بسته برگزار شد و خبرنگاران فقط در پنج دقیقه پایانی تمرین اجازه ورود به مجموعه ورزشی درفشیفر را پیدا کردند.
امیرحسین فشنگچی و مهرداد پولادی با دویدن آرام تمرینات خود را آغاز کردند. محمد قاضی و غلامرضا رضایی هم در تستهایی با عبور از موانع تمرین کردند.
علی کریمی که روز گذشته به صورت اختصاصی تمرین کرده بود، امروز با انگیزه و با نشاطتر به نظر میرسید. او با فریادهای خود همبازیانش را تشویق به انجام درست تمرینات میکرد.
بازی دستگرمی و درون تیمی برنامه بعدی سرخپوشان بود که "ایمون زاید" در این بازی گلزنی کرد.
مارکار آقاجانیان و مربی بدنساز جدید تیم ملی فوتبال کشورمان در تمرین سرخپوشان حضور یافته که مورد استقبال کادر فنی، بازیکنان و سرپرست تیم قرار گرفتند.
در پایان تمرین امروز مهدی مهدوی کیا، روح اله سیف الهی، حمیدرضا علی عسگر و هادی نوروزی به زدن ضربات ایستگاهی پرداختند. در این میان، ضربههای مهدی مهدوی کیا با شکلی زیبا به سمت دروازه شلیک و به گل تبدیل میشد که با تشویقهای مانوئل همراه بود.
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