بازسازی فضای دفاع مقدس برای نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار فرمانده و مسئولان سپاه علی بن ابیطالب اظهار داشت: آنچه باعث شد ما در دوره دفاع مقدس با وجود نبود امکانات و دست خالی در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به پیروزی برسیم معنویت و دینداری مردم بود که دشمن هیچ حسابی برای آن باز نکرده بود.



وی اظهار داشت: همان طور که نبی مکرم اسلام با دستان خالی و در اوج تنهایی با پشتوانه الهی توانست در کمترین زمان بالاترین موفقیت‌ها را ایجاد کند پیروزی انقلاب اسلامی نیز با دستان خالی صورت گرفت و همه اینها به پشتوانه معنویت و دینداری مردم بوده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گرامیداشت هفته دفاع مقدس را مصداق ذکر کردن ایام الله دانست و تصریح کرد: برخی مفسران هر نوع پیروزی را مصداق این آیه دانسته اند و بزرگداشت دفاع مقدس هم پیروزی بر کفر و مصداق ذکرهم بالایام الله است.



وی افزود: باید با بازسازی فضای دوران دفاع مقدس نسل جوان را با ارزشهای آن دوره آشنا کنیم زیرا دشمنان دست از سر ما بر نخواهند داشت.



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه البته ما هم دست از سر دشمنان بر نمی داریم اظهار داشت: در این نبرد با عنایت خدا همیشه ابتکار عمل در دست ما بوده است و طراحی های گسترده دشمنان با یک سخنرانی رهبری از بین می رود.



وی با بیان اینکه خداوند ملت خوبی به رهبری عنایت کرده است افزود: اگر امام علی(ع) هم ملت ما را داشتند پیروزیشان تضمین شده بود زیرا ملت دوره ایشان به بهانه های سرما و گرما ایشان را تنها می گذاشتند.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: مردم ایران و نسل جوان مرحله اطاعت از رهبری را پشت سر گذاشته و وارد مرحله انقیاد شده اند و وقتی می فهمند نظر رهبری بر روی موضوع خاصی است بدون آنکه فرمانی از ایشان صادر شود نظر رهبری را می گیرند و دنبال می کنند.



وی با بیان اینکه در دوره دفاع مقدس شهادت به مسابقه گذاشته می‌شد تاکید کرد: بازسازی فضای دفاع مقدس برای نسل جوان و شناسایی استعدادهای و توانمندی‌های آنان و بکارگیری این استعدادها مهمترین رسالت امروز در بسیج است و باید دنبال شود.



آیت الله حسینی بوشهری با تاکید بر گرامیداشت هفته دفاع مقدس ادامه داد: صدا و سیما باید در این ایام ارتباط میان عشق مردم با اهل بیت(ع) و عشق مردم با رهبری ایجاد کند زیرا رهبری راه اهلبیت است و باید ارتباط منطقی ایجاد شود.



وی با بیان اینکه صحنه درگیری دشمن از نظامی به فرهنگی تغییر کرده است گفت: باید در این هفته راه های نفوذ دشمنان بر نسل جوان تبیین شود زیرا دشمن وارد جنگ شدید سایبری و فرهنگی با ما شده است.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر تجلیل از خانواده شهدا در این ایام اظهار داشت: خانواده شهدا باید در این ایام احساس غرور کنند و از آنان تقدیر شود و ما هم برای حمایت از برنامه های شما اعلام آمادگی می کنم.



وی با بیان اینکه روحانیت امروز بیش از هر دوره دیگری آماده برای حمایت و همراهی با بسیجیان است گفت: روحانیت شیعه که نمونه آن سیدحسن نصرالله است و روحانیت سراسر کشور آماده برای همراهی با شما هستند.