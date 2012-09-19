معاهده کمپ دیوید باید تغییر کند/ ضرورت سیطره مصر بر صحرای سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار ، "محمد عصمت سیف الدوله" مشاور "محمد مرسی" گفت : پیمان کمپ دیوید به شکل کنونی نمی تواند ادامه پیدا کند و عاقلانه نیست که پس از سه دهه، هیچ تغییری در آن رخ ندهد.

وی بیان کرد: در نظام جدید مصر پیمان کمپ دیوید نمی تواند به شکل کنونی آن ادامه پیدا کند به ویژه اینکه این معاهده امنیت اسرائیل را بیش از امنیت مصر تامین می کند و ناقض حاکمیت مصر است.

عصمت بیان کرد: فقط سه کیلومتر در داخل اراضی اشغالی فلسطین منطقه خالی از سلاح محسوب می شود و به منطقه" د "معروف است، اما در شبه جزیره سینا سه منطقه " آ، ب، و ج " وجود دارد که تعداد نیروهای مصری در آن بسیار اندک است که این به مفهوم فقدان سیطره بر بخش اعظمی از سرزمین مصر و تبدیل آن به مکانی برای پرورش و جولان جنایتکاران و شبکه های جاسوسی است.

وی ضمن مخالفت با به کارگیری سینا به عنوان اهرم فشار بر تصمیم گیرندگان مصر افزود: هنگامی به آمریکایی ها در موضع سازمانهای مدنی غیرقانونی اجازه خروج از کشور داده شد یکی از کارشناسان نظامی از عملیات نظامی آمریکا از سینا سخن گفت و تاریخ ثابت کرده است که جنگهای سال 1956 و1967 با هدف تاثیرگذاری بر مقامات مصر بوده است.

عصمت بیان کرد: مردم مصر و گروههای سیاسی بر ضرورت اصلاح پیمان کمپ دیوید یا لغو آن اتفاق نظر دارند و حادثه رفح نقطه عطف مهمی به شمار می رود و صدرصد کارشناسان نظامی بر اهمیت سیطره مصر بر سینا و اصلاح معاهده کمپ دیوید تاکید کرند.

مشاور مرسی اظهار داشت : مصر هرگز همپیمان آمریکا نبوده است، زیرا ضرورت همپیمانی رابطه برابر است، اما مصر در دوره رژیم سابق، فرمانبردار آمریکا بود.

وی گفت : گزارشها حاکی است که مصر خیلی بیشتر به منافع آمریکا کمک کرده است و در مقابل دستاوردی نداشته است.

خبر دیگر اینکه یک هیئت آمریکایی پس از بازدید از تدابیر امنیتی ویژه حمایت از سفارت آمریکا در قاهره، مصر را به سوی فرانسه ترک کرد.

منابع فرودگاهی مصر ضمن اعلام این خبر اعضای این هیئت را 12 کارشناس امنیتی دانستند که تدابیر امنیتی حمایت از سفارت آمریکا را با همکاری مسئولان مصری بررسی کردند.