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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

در پیامی اعلام شد:

بیداری اسلامی بزرگترین رهاورد دفاع مقدس است

بیداری اسلامی بزرگترین رهاورد دفاع مقدس است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران در پیامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از بیداری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین رهاوردهای دفاع مقدس یاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: آخرین روز شهریور هر سال یادآور رشادت ها و جانفشانی های ملت رشید و پرآوازه ای است که در طول هشت سال نبرد نابرابر در مقابل مستکبران و زورگویان جهان، سرافرازانه و عزت مند، ایستادگی و مقاومت کرده و خالق حماسه ای جاودان و ماندگار شدند.

این پیام می افزاید: این پایداری مقدس که برخاسته از روح وحدت و ایمان و اتکا به خداوند متعال بود ، در سایه هدایت های رهبر کبیر انقلاب اسلامی ،‌ حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت و باعث احیای اسلام ناب محمدی و تقویت جریان مقاومت در سراسر جهان شد و ایران اسلامی را به عنوان الگوی تمام ملت های آزاده دنیا مطرح ساخت و نقطه پیدایی و پیدایش بیداری اسلامی در منطقه شد.

در این پیام تصریح شده است: یکی از بزرگترین رهاوردهای دفاع مقدس و مقاومت جانانه مردم ایران در مقابل قدرت‌های استکباری ، بیداری اسلامی است. امروز شاهد آنیم که پیام دفاع مقدس که استقلال، استقامت، مقاومت و مقابله با ظلم کشورهای غربی و نظام سلطه بود در قالب بیداری اسلامی در کشورهای منطقه خود را نشان داده است و این از نتایج دفاع مقدس ملت ایران است.

هفته دفاع مقدس به عنوان درخشان ترین برهه از تاریخ معاصر ایران، یادآور جانفشانی مردان و زنانی است که گرانبهاترین سرمایه حیات خویش را در طبق اخلاص نهاده و با اقتدا به ولی امرشان، دست به خلق حماسه ای ماندگار زدند که دنیا را به حیرت واداشت و همه معادلات ابرقدرت های جهان را بر هم زد و بار دیگر به اثبات رساند که شکست، تنها رهاورد کسانی است که چشم طمع به این آب و خاک دوخته اند.

کد مطلب 1700208

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