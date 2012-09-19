بیداری اسلامی بزرگترین رهاورد دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: آخرین روز شهریور هر سال یادآور رشادت ها و جانفشانی های ملت رشید و پرآوازه ای است که در طول هشت سال نبرد نابرابر در مقابل مستکبران و زورگویان جهان، سرافرازانه و عزت مند، ایستادگی و مقاومت کرده و خالق حماسه ای جاودان و ماندگار شدند.

این پیام می افزاید: این پایداری مقدس که برخاسته از روح وحدت و ایمان و اتکا به خداوند متعال بود ، در سایه هدایت های رهبر کبیر انقلاب اسلامی ،‌ حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت و باعث احیای اسلام ناب محمدی و تقویت جریان مقاومت در سراسر جهان شد و ایران اسلامی را به عنوان الگوی تمام ملت های آزاده دنیا مطرح ساخت و نقطه پیدایی و پیدایش بیداری اسلامی در منطقه شد.

در این پیام تصریح شده است: یکی از بزرگترین رهاوردهای دفاع مقدس و مقاومت جانانه مردم ایران در مقابل قدرت‌های استکباری ، بیداری اسلامی است. امروز شاهد آنیم که پیام دفاع مقدس که استقلال، استقامت، مقاومت و مقابله با ظلم کشورهای غربی و نظام سلطه بود در قالب بیداری اسلامی در کشورهای منطقه خود را نشان داده است و این از نتایج دفاع مقدس ملت ایران است.

هفته دفاع مقدس به عنوان درخشان ترین برهه از تاریخ معاصر ایران، یادآور جانفشانی مردان و زنانی است که گرانبهاترین سرمایه حیات خویش را در طبق اخلاص نهاده و با اقتدا به ولی امرشان، دست به خلق حماسه ای ماندگار زدند که دنیا را به حیرت واداشت و همه معادلات ابرقدرت های جهان را بر هم زد و بار دیگر به اثبات رساند که شکست، تنها رهاورد کسانی است که چشم طمع به این آب و خاک دوخته اند.