دهه کرامت باید مسیری برای توسعه فرهنگ جهاد، مناظره و شهادت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان سپاه علی ابن ابیطالب (ع) قم که ظهر چهارشنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت اظهار داشت: از موضوعات مهم این است که انسان در مسائل تاریخی تامل و دقت بیشتری داشته باشد و از وقایع تاریخی برای زندگی خود عبرت ها بگیرد.



وی ادامه داد: مطالعه سطحی تاریخ نمی تواند کمک زیادی به افراد کمک و باید با دقت در تاریخ تامل کرد، چرا که هیچ واقعه ای بدون دلیل رخ نداده است.



باید در تاریخ حیات حضرت معصومه (س) مطالعه دقیق داشت



استاد برجسته حوزه افزود: از موضوعات مهم مورد توجه در دهه کرامت، روز اول این دهه و میلاد حضرت معصومه (س) در سال 173 هجری قمری، و مطالعه تاریخ هجرت ایشان از مدینه به سمت ایران است.



وی با تاکید بر اینکه در قرآن کریم همانطور که برای امر جهاد در راه خدا فضیلت زیادی تعیین شده است، از هجرت نیز بارها و بارها صحبت شده است، گفت: این امر در صورتی که برای رضای خدا و در مسیری مقدس نیز انجام گیرد فضیلتی بالا دارد.



آیت الله نوری همدانی تصریح کرد:‌ هجرت یعنی دل کندن از وطن و آشیانه و جدا شدن از تمام آنچه انسان به آن تعلق خاطر دارد و حرکت به سوی دیاری دیگر، در اسلام هجرت ها نوعا کارساز و هدفمند بوده است.



وی ادامه داد: یکی از نمونه های مهم هجرت در اسلام، هجرت پیامبر اکرم(ص) پس از 13 سال از مکه به مدینه است، همین عمل موجب گسترش و تثبیت هرچه بیشتر اسلام در سراسر جهان شده بود.



هجرت امام رضا(ع) برای حفظ ولایت بود



این مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: از دیگر هجرت های تاثیرگذار در تاریخ اسلام هجرت امام رضا (ع) از مدینه به طوس بوده است، حضرت معصومه (س) نیز پس از هجرت برادرشان به توطئه چینی های مامون، برای حمایت از ایشان دست به هجرت زدند.



وی با بیان اینکه در تاریخ بنی امیه و بنی عباس اقدامات زیادی برای منزوی کردن ولایت و امامت صورت گرفته است و امام رضا (ع) هدفشان از هجرت زنده نگه داشتن ولایت بود، گفت: از نمونه اقدامات حکام بنی عباس برای کاهش تاثیر ولایت می توان به اقدامات منصورعباسی، هارون الرشید و مامون عباسی اشاره کرد.



آیت الله نوری همدانی تاکید کرد: در دهه کرامت باید تلاش کرد موقعیت ولایت و نظام ولایی تقویت شده و زنده نگه داشته شود، چرا که اعمال و گفتاری که از ولایت برمی خیزد با فطرت مردم هماهنگ است به همین دلیل در دل ها می نشیند و مورد حمایت ملت است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر یک نظام ولایی قوی بر مملکت ما حاکم است و همه اقشار مانند طلاب، سپاهیان، زنان و ... همه برای حفظ ولایت در دوران جنگ بسیار تلاش کردند، افزود: این تلاش باید تبیین شود و همگان از آن آگاه شوند، در واقع باید در دهه کرامت با توجه به سیره و معارف امام رضا (ع) و فاطمه معصومه (س)، فرهنگ جهاد، مناظره و شهادت گسترش یافته و زنده نگه داشته شود.



استاد برجسته حوزه افزود: در سال قبل و در سفری بنده به کنیا، جلسه ای با علمای سایر ادیان داشتیم که در جواب یکی از علمای یهودی مبنی بر اینکه چه دلیل بر نبوت حضرت محمد (ص) دارید، دلایلی که امام رضا(ع) در مناظرات خود بیان می کردند را گفتیم و این مورد استقبال قرار گرفت.



وی در این باره گفت: امام رضا (ع) در آن مناظرات اشاره کردند به اینکه پیامبر اکرم (ص) با وجود اینکه امی، یتیم و فقیر بودند اما کتابی مانند قرآن بر ایشان نازل شد و اگر می توانید یک سوره مانند آن را بیاورید.



آیت الله نوری همدانی ضمن بیان این فرمایشات امام رضا(ع) و سیره زندگی ایشان باید با کار علمی و فعالیت بزرگان شناخته و تشریح شود و نباید به ساخت فیلم تنها اکتفا کرد، اضافه کرد: راه سپاهیان در پیروی از ولایت و انقلاب راه حق است و باید برای آن تلاش کرد.

