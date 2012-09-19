106 دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد البرز در مسابقات قرآنی شرکت کردند

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر اظهار داشت: در این راستا تعداد 64 دختر و 42 پسر در مسابقات قرآنی شرکت کردند.



وی تصریح کرد: مسابقات قرآنی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به تفکیک خواهران و برادران طراحی و در 5 رشته قرائت ، ترتیل ، مفاهیم ، حفظ و اذان برگزار شد.



وی با اشاره به شیوه برگزاری رشته مفاهیم گفت: نفرات اول هر مقطع ( درهررشته ) به مسابقات کشوری راه پیدا خواهند کرد.



مصطفایی افزود: این مسابقات در مقطع ابتدایی در پایه تحصیلی چهارم و پنجم و در رشته حفظ، قرائت و ترتیل 22 سوره آخر (ضحی تا ناس )، در مقطع راهنمایی در پایه اول – دوم و سوم در رشته حفظ سوره های نبأ، قیامت، انسان (دهر) و آیه الکرسی و در رشته قرائت و ترتیل سوره های انسان، مرسلات و جزء 30 قرآن کریم، در مقطع متوسطه در پایه تحصیلی اول – دوم و سوم در رشته حفظ سوره های نبأ و قیامت، انسان (دهر)، مزمل و آیه الکرسی و در رشته قرائت و ترتیل جزء 30 قرآن کریم و آیات مبارکه 1 تا 100 سوره بقره برگزار شد.



وی گفت: انجام فعالیتهای قرآنی در سطح مددجویان تحت حمایت از جمله مهمترین بخشهای امور فرهنگی کمیته امداد است که ارتقاء سطح معنوی خانواده های تحت پوشش را بعنوان هدف اصلی مدّ نظر قرار داده است.