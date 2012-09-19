رشد 18 درصدی صادرات از شهرستان محلات

وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای فرآوری سنگ در شهرستان محلات گفت: آثار برگزاری پنجمین نمایشگاه سنگ در این زمینه بسیار مثبت خواهد بود که امیدواریم بتوانیم با توجه به ذخایری که که در بخش معدن وجود دارد صادرات بسیار خوبی از این منطفه داشته باشیم. علیرضا زاوشی در بازدید از نمایشگاه سنگ نیم ور و در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال در شهرستان محلات رشد 18 درصد در بخش صادرات داشته ایم و امید داریم که تا پایان سال جاری این رقم را به 50 درصد افزایش دهیم.وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای فرآوری سنگ در شهرستان محلات گفت: آثار برگزاری پنجمین نمایشگاه سنگ در این زمینه بسیار مثبت خواهد بود که امیدواریم بتوانیم با توجه به ذخایری که که در بخش معدن وجود دارد صادرات بسیار خوبی از این منطفه داشته باشیم.

زاوشی گفت: امسال علیرغم تمامی مشکلات موجود رشد صادرات ما به نسبت پنج ماهه نخست سال گذشته مطلوب ارزیابی می شود وامیدواریم این آمار را افزایش دهیم.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت افزود:با یک برنامه سه ساله شهرستان محلات توانایی صادرات یک میلیارد دلار سنگ فرآوری شده را که سود آن مستقیما به همین منطقه بازگردد را داراست.