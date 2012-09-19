برای کسب سه امتیار به یزد می رویم

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تمرین های کادر فنی، تیم در موقعیت خوبی به سر می برد و آمادگی لازم را برای مسابقه با فولاد یزد را کسب کرده است.





وی افزود: روحیه بازیکنان با توجه به برد در مقابل سایپای شمال بسیار خوب است.

وی تاکید کرد: تیم ما برای برد به یزد می رود و امیدوار هستیم که سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.

کریمی افزود: چند نفر از بازیکنان تیم مصدوم هستند اما کادر فنی با تمهیداتی که اندیشیده است جای خالی آن ها را پر کرده است.