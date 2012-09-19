برای کسب سه امتیار به یزد می رویم

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تمرین های کادر فنی، تیم در موقعیت خوبی به سر می برد و آمادگی لازم را برای مسابقه با فولاد یزد را کسب کرده است.
وی افزود: روحیه بازیکنان با توجه به برد در مقابل سایپای شمال بسیار خوب است.
وی تاکید کرد: تیم ما برای برد به یزد می رود و امیدوار هستیم که سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.
کریمی افزود: چند نفر از بازیکنان تیم مصدوم هستند اما کادر فنی با تمهیداتی که اندیشیده است جای خالی آن ها را پر کرده است.
لازم به ذکر است، تیم فوتبال راهیان کرمانشاه ساعت 16.30 روز پنجشنبه در قالب هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور در یزد به مصاف تیم فولاد یزد می رود.
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