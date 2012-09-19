ملت ایران با تاسی از فرهنگ شهدا به جنگ تحریم ها می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی با تاکید بر ضرورت پاسداشت ارزش های معنوی حاصل از حضور با شکوه مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی گفت: دفاع مقدس نماد هویت ملی و مصوب اسلامی و تابلوی تمام عیار شجاعت و ایستادگی غیورمردان ایران در راه حفظ اصول و معیارهای اعتقادی ملت است.

وی دفاع مقدس را عرصه تجلی همبستگی ملی و مشارکت عمومی دانست و افزود: تبعیت شورانگیز رزمندگان از ولایت فقیه و توکل امید آفرین به وعده های نصرت بخش خداوند سبحان صحنه جنگ هشت ساله را به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رقم زد و و معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز پیروزی شیرین انقلاب اسلامی دراین عرصه بود که هیچگاه فراموش نخواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، آرایش نظامی دنیا در برابر ایران اسلامی را یادآور شد و افزود: در جنگ تحمیلی حدود 60 کشور به پشتیبانی از صدام به رویارویی با رزمندگان ظفرمند ایران اسلامی پرداختند.

اجرای 675 ویژه برنامه در هفته دفاع مقدس

وی از تشکیل و فعالیت ستادهای 19 گانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مازندران خبر داد و افزود: در هفته گرامیداشت دفاع مقدس امسال 675 ویژه برنامه در شهرستانهای مازندران به اجرا در می آید.

ابراهیمی از راه اندازی کمیته های نیروهای مسلح، ایثارگران، فرهنگی، اطلاع رسانی، روحانیون، دانشجویی، دانش آموزی، کودک و نوجوان، هنرمندان، ورزش و جوانان، مردمی، بانوان، اصناف و نظارت و بارزسی در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس خبر داد.