سرهنگ فریدون ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای مهر ماه طرح مهر در قم اجرا می شود.



وی گفت: این طرح به منظور هدایت بهتر دانش آموزان و والدین آن ها، همچنین به منظور روان سازی ترافیک اجرا می شود.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم بیان کرد: طرح مهر هر روز از ساعت هفت صبح با حضور مضاعف ماموران راهنمایی و رانندگی در سطح شهر اجرا می شود و تا ساعت هشت صبح نیز ادامه دارد.



وی گفت: برای زمان بازگشت دانش آموزان نیز نیروهای انتظامی نظارت ویژه ای دارد و راهنمایی و رانندگی نیز در کنترل ترافیک تلاش می کند.



ترکاشوند بیان کرد: رانندگان سرویس های مدارس نمی توانند دانش آموزان زیر 12 سال را در صندلی جلوی ماشین سوار کنند و در غیر این صورت جریمه می شوند.

