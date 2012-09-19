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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

از آغاز سال تحصیلی/

طرح مهر توسط راهنمایی و رانندگی در قم اجرا می‌شود

طرح مهر توسط راهنمایی و رانندگی در قم اجرا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر:‌ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از اجرای طرح مهر توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در این استان از ابتدای مهر ماه خبرداد.

سرهنگ فریدون ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای مهر ماه طرح مهر در قم اجرا می شود.

وی گفت: این طرح به منظور هدایت بهتر دانش آموزان و والدین آن ها، همچنین به منظور روان سازی ترافیک اجرا می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم بیان کرد: طرح مهر هر روز از ساعت هفت صبح با حضور مضاعف ماموران راهنمایی و رانندگی در سطح شهر اجرا می شود و تا ساعت هشت صبح نیز ادامه دارد.

وی گفت: برای زمان بازگشت دانش آموزان نیز نیروهای انتظامی نظارت ویژه ای دارد و راهنمایی و رانندگی نیز در کنترل ترافیک تلاش می کند.

ترکاشوند بیان کرد: رانندگان سرویس های مدارس نمی توانند دانش آموزان زیر 12 سال را در صندلی جلوی ماشین سوار کنند و در غیر این صورت جریمه می شوند.
 

کد مطلب 1700228

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