رونمایی از ماشین آلات جدید صنعت سنگ در نمایشگاه نیم ور

عباس سرافرازی مجری برگزاری نمایشگاه سنگ نیم ور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز به کار رسمی پنجمین نمایشگاه سنگ افزود: در این نمایشگاه برای اولین بار از محصولات جدیدی در صنعت سنگ همچون اره برش معدنی سنگ و تعدادی ماشین آلات نوین رونمایی شده است.عباس سرافرازی تصریح کرد: در این دوره از نمایشگاه 110 غرفه حضور دارند که محصولات متنوع خود را به نمایشگاه گذاشته اند ضمن آنکه نمایندگان پنج کشور ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، بلژیک و چین نیز در این دوره شرکت کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: امسال برای اولین بار شرکت های بزرگ داخلی در این نمایشگاه کمپین بازاریابی ایجاد کرده اند.
سرافرازی در ادامه بیان کرد: بیشترین حجم سنگ کوپ در نمایشگاه های سنگ کشور در این نمایشگاه ارائه شده که می توانم بگویم به مقام اول نمایشگاه های سنگ ایران نزدیک تر از قبل شده ایم.
مجری برگزاری نمایشگاه سنگ گفت: 85 درصدغرفه های شرکت کننده از خارج از شهرستان محلات و 15 درصد نیز بومی شهرستان می باشند.
سرافرازی افزود: این نمایشگاه شامل دو سالن فضای بسته و دو سالن فضای باز می باشد که مجموعا در فضایی به وسعت 18 هزار متر برپا شده است.
این نمایشگاه تا سی ویکم شهریور ماه هر روز از ساعت 16 تا 22 پذیرایی علاقه مندان می باشد.
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