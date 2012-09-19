رونمایی از ماشین آلات جدید صنعت سنگ در نمایشگاه نیم ور

عباس سرافرازی مجری برگزاری نمایشگاه سنگ نیم ور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز به کار رسمی پنجمین نمایشگاه سنگ افزود: در این نمایشگاه برای اولین بار از محصولات جدیدی در صنعت سنگ همچون اره برش معدنی سنگ و تعدادی ماشین آلات نوین رونمایی شده است.عباس سرافرازی تصریح کرد: در این دوره از نمایشگاه 110 غرفه حضور دارند که محصولات متنوع خود را به نمایشگاه گذاشته اند ضمن آنکه نمایندگان پنج کشور ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، بلژیک و چین نیز در این دوره شرکت کرده اند.