  1. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

در تماس تلفنی صورت گرفت؛

تمجید اوباما از موضع اردوغان در خصوص فیلم موهن به ساحت پیامبر(ص)

تمجید اوباما از موضع اردوغان در خصوص فیلم موهن به ساحت پیامبر(ص)

رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی تلفنی با نخست وزیر ترکیه از موضع وی در خصوص فیلم موهن به ساحت نورانی پیامبر اسلام(ص) تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "باراک اوباما" در تماس با "رجب طیب اردوغان" از وی خواست تا گفتگوهایی را با مقامات ترکیه و رهبران دیگر کشورهای منطقه در خصوص آرام کردن جو ضد آمریکایی ایجاد شده در کشورهای مسلمان به سبب انتشار فیلم موهن به ساحت مقدس حضرت محمد (ص) انجام دهد.

در این گفتگوی تلفنی که به مدت 40 دقیقه طول کشید، اوباما به دلیل کشته شدن 10 نظامی ترک در روز دوشنبه با اردوغان ابراز همدردی کرد و نخست وزیر ترکیه نیز کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی را تسلیت گفت.

پیش از این گفتگوی تلفنی نیز، رئیس جمهوری آمریکا در پی گسترش تظاهرات ضد آمریکایی و اعتراضات به فیلم موهن به ساحت مقدس رسول خدا(ص) در پیامی خصوصی از نخست وزیر ترکیه خواسته بود تا اعتراضات علیه آمریکا را محکوم کند.

اوباما و اردوغان علاوه بر این موارد، درباره سوریه و دیگر تحولات منطقه نیر گفتگو کردند.

کد مطلب 1700233

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