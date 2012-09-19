محورهای مواصلاتی کرج با ترافیک نیمه سنگین روبرو است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون هر دو مسیر شمال به جنوب و بالعکس این محور ارتباطی جاده کرج نیمه سنگین است.

وی گفت: بار ترافیکی در آزاد راه قزوین - کرج و بزرگراه کرج -تهران نیز عادی گزارش شده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود از بعد ازظهر امروز ترافیک در این محورها سنگین شود.

جانشین پلیس راه استان البرز از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هنگام سفر از شتاب خودداری کرده و هنگام خستگی رانندگی نکنند و برنامه سفر های خود را به گونه ای تنظیم کنند تا ساعات زیادی در ترافیک نمانند.