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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

اکبری در گفتگو با مهر:

محورهای مواصلاتی کرج با ترافیک نیمه سنگین روبرو است

محورهای مواصلاتی کرج با ترافیک نیمه سنگین روبرو است

کرج – خبرگزاری مهر: جانشین پلیس راه استان البرز گفت: با توجه به رسیدن آخرین روزهای تعطیلات تابستانی و بازگشت مسافران، ترافیک در جاده های کرج نیمه سنگین است.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون هر دو مسیر شمال به جنوب و بالعکس این محور ارتباطی جاده کرج نیمه سنگین است.

وی گفت: بار ترافیکی در آزاد راه قزوین - کرج و بزرگراه کرج -تهران نیز عادی گزارش شده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود از بعد ازظهر امروز ترافیک در این محورها  سنگین شود.

جانشین پلیس راه استان البرز از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هنگام سفر از شتاب خودداری کرده و هنگام خستگی رانندگی نکنند و برنامه سفر های خود را به گونه ای تنظیم کنند تا ساعات زیادی در ترافیک نمانند.

کد مطلب 1700234

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