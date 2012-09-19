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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

به مناسبت دهه کرامت/

نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای زنان و دختران در قم برپا شده است

نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای زنان و دختران در قم برپا شده است

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم از برپایی نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای زنان و دختران در قم خبر داد.

ابوالفضل چابکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:‌ به مناسبت دهه کرامت 2 نمایشگاه توسط معاونت فرهنگی شهرداری قم در بوستان نرگس برپا شده است.

وی گفت: نمایشگاه آسمانی ها یکی از نمایشگاه های دایر شده است که شامل غرفه های مختلفی از جمله غرفه حجاب و عفاف، نقد فیلم و بصیرت دینی، مشاوره مذهبی و برنامه های ویژه بزرگسالان، همچنین غرفه کودک و نوجوان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم بیان کرد: یکی دیگر از نمایشگاه های برپا شده به مناسبت دهه کرامت نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای زنان و دختران استان قم است.

وی ادامه داد: دراین نمایشگاه صنایع دستی تولید شده توسط زنان و دختران قمی به نمایش گذاشته شده و بفروش می رسد.

برگزاری برنامه نشاط آسمانی در بوستان علوی

چابکی بیان کرد: برنامه نشاط آسمانی نیز برنامه ای فرهنگی است که با همکاری موسسه منتظران مصلح در بوستان علوی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در دهه کرامت هر شب در بوستان علوی برنامه جنگ شبانه برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم بیان کرد: برنامه جشن کرامت و نورافشانی بوستان نرگس نیز دردهه کرامت انجام شد و کتابچه هایی نیز با عنوان کریمه اهل بیت(س) بین شهروندان توزیع شد.

کد مطلب 1700235

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