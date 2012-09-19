نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای زنان و دختران در قم برپا شده است

ابوالفضل چابکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:‌ به مناسبت دهه کرامت 2 نمایشگاه توسط معاونت فرهنگی شهرداری قم در بوستان نرگس برپا شده است.



وی گفت: نمایشگاه آسمانی ها یکی از نمایشگاه های دایر شده است که شامل غرفه های مختلفی از جمله غرفه حجاب و عفاف، نقد فیلم و بصیرت دینی، مشاوره مذهبی و برنامه های ویژه بزرگسالان، همچنین غرفه کودک و نوجوان است.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم بیان کرد: یکی دیگر از نمایشگاه های برپا شده به مناسبت دهه کرامت نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای زنان و دختران استان قم است.



وی ادامه داد: دراین نمایشگاه صنایع دستی تولید شده توسط زنان و دختران قمی به نمایش گذاشته شده و بفروش می رسد.



برگزاری برنامه نشاط آسمانی در بوستان علوی



چابکی بیان کرد: برنامه نشاط آسمانی نیز برنامه ای فرهنگی است که با همکاری موسسه منتظران مصلح در بوستان علوی برگزار می شود.



وی ادامه داد: در دهه کرامت هر شب در بوستان علوی برنامه جنگ شبانه برگزار می‌شود.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم بیان کرد: برنامه جشن کرامت و نورافشانی بوستان نرگس نیز دردهه کرامت انجام شد و کتابچه هایی نیز با عنوان کریمه اهل بیت(س) بین شهروندان توزیع شد.