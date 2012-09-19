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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

زنگ جشن شکوفه ها در محلات نواخته شد

زنگ جشن شکوفه ها در محلات نواخته شد

محلات – خبرگزاری مهر : زنگ جشن شکوفه ها صبح امروز و همزمان با سایر نقاط کشور در دبستان حضرت زینب (س) محلات نواخته شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم مسئول دفتر امام جمعه شهرستان محلات با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: دانش آموزان باید با سعی و تلاش خود زمینه های آبادانی ایران را در همه ابعاد فراهم کنند.
 
حجت الاسلام میرزایی در ادامه تصریح کرد: دشمنان این مرز و بوم با توسل به تمامی راهکارهای موجود از جمله ساخت فیلم موهن درباره پیامبر اسلام (ص) تلاش دارند تا مانع از پیشرفت و رشد کشورمان شوند.
 
وی خاطر نشان ساخت: بر شما دانش آموزان تکلیف است تا با تلاش خود به رشد کشور در بعد علمی سرعت ببخشید.
 
در ادامه این مراسم 450 دانش آموز دبستان حضرت زینب (س) شهرستان محلات اولین روز از آغاز سال تحصیلی جدید را تجربه کردند.
 
در سال جاری بیش از هفت هزار و دویست دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان محلات به کسب علم خواهند پرداخت.
کد مطلب 1700236

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