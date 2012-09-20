به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که طی سالهای 49 تا 89 متولیان میراث فرهنگی توانسته اند برای نزدیک به دو هزار اثر تاریخی، حریم مصوب تعیین کنند، مدیرکل اداره ثبت آثار تاریخی می گوید تا پایان سال 91 هزار اثر تاریخی ثبت شده، دارای حریم خواهند شد.

آتوسا مومنی، مدیرکل ثبت آثار تاریخی کشور در همین شورا در جمع خبرنگاران ادعا کرد که تا پایان سال 91 هزار اثر و بنای تاریخی تعیین حریم می شود.

حال جای این سوال باقی می ماند که چطور این اتفاق در عرض 6 ماه محقق خواهد شد درحالی که در مدت 40 سال یعنی در فاصله سالهای49 تا 89 تنها نزدیک به دو هزار اثر تاریخی، دارای حریم شدند. به نظر می رسد دادن این وعده مثال "سنگ بزرگ نشانه نزدن است" را تبیین می کند.

صنایع دستی ایران حراج می شود

صنایع دستی فاخر ایران روزهای 31 شهریور ماه جاری و اول مهر، به بالاترین قیمت به حراج گذاشته می شود بر خلاف آنچه که در عرف کشور، اجناس حراج به کمترین قیمت فروخته می شوند.

در حراجی های بزرگ دنیا نیز معمولا تابلوها و یا اجناس با ارزش به حراج گذاشته می شود حتی اگر این آثار کار کپی یک هنرمند مشهور باشد ما نیز در ایران هنرمندان بزرگی داریم که بهترین هنر دستی آنها اکنون در اکسپوی صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است.

آیین "خون بس" ثبت ملی نشد

قرار بود پرونده رسم "خون بس" توسط اداره کل میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد به پنجمین شورای عالی ثبت آثار تاریخی که شهریور ماه برگزار شد، برسد تا پس از بررسی به عنوان یکی از آداب و رسوم کهن این دیار در فهرست میراث معنوی کشور قرار بگیرد.

اما معاون میراث فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد به خبرنگار مهر گفت: این امر انجام نشد چرا که اولویت ثبت با موارد دیگر بود و ما تنها 5 سهمیه داشتیم اما قرار شده است که این پرونده مجدد بررسی شود چرا که دلایل کافی برای ثبت ملی آن وجود نداشت.

آغاز همکاریهای مشترک ایران و هند در حوزه میراث فرهنگی

این هفته معاون میراث فرهنگی کشور از انجام مذاکرات گسترده این سازمان برای تعامل در حوزه های مشترک میراث فرهنگی ایران و هند خبر داد و گفت: تاکنون در بخش های زبان فارسی، شعر و تاریخ اقدامات مناسبی بین متخصصین دو کشور صورت گرفته و هم اکنون درصدد ورود به مباحث باستان شناسی و معماری اسلامی هستیم.

اعتراض به تخریب پارک آهوان علت تعلیق تورهای گردشگری ارم کیش است

این هفته یک فعال صنعت هتلداری درباره تعلیق مجوز تورهای گردشگری شرکت خود گفت: چون به تخریب باغ وحش کیش اعتراض کردیم، مسئولان منطقه آزاد نیز اعلام کردند که خدمات هتلی ما مشکل دارد درحالی که حتی اگر مشتریان ما از خدمات ناراضی بودند با رفتن به باغ وحش و دیدن این جاذبه از ناراحتی شان کاسته می شد.

شفیعی بیان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش با تخریب تنها باغ وحش جزیره به یک سرمایه گذار بخش خصوصی مجوز احداث مجتمع تجاری را داده است درحالی که این جزیره از وجود مجتمع های تجاری اشباع شده و دیگر آن رونق قبلی را ندارد با این حال این زمین که یکی از بکرترین و بهترین زمینهای کیش بود برای ساختمان سازی اختصاص داده شد و اکنون پیش فروش نیز شده است.

ایجاد جهان شهر گردشگری توسط بخش خصوصی

همین سرمایه گذار بخش خصوصی ادعا کرد که می تواند یک جهان شهر گردشگری با 52 هتل، فرودگاه، مراکز گردشگری و خدماتی و یک شهر فرودگاهی را در مساحت 13 هزار هکتار در منطقه سلفچگان قم بدون مشارکت دولتی ایجاد کند.

در منطقه بین المللی گردشگری طرلاب 52 هتل ساخته خواهد شد که در فاز نخست آن 400 سوئیت آپارتمان در حال ساخت است. همچنین در فاز اول 3 هزار و 500 هکتار زمین از 13 هزار هکتار در نظر گرفته شده برای پروژه، به تصویب رسیده است.



اقامت 2800 نفر از مهمانان اجلاس "نم" در هتلهای تهران

پس از پایان اجلاس، دبیر اجرایی اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران گفت: نزدیک به دو هزار و 800 نفر از مهمانان اجلاس عدم متعهدها در هتلها و مهمانسراهای تهران اقامت کردند.

رجبعلی خسروآبادی گفت: حدود هفت هزار و 100 نفر شب اقامت شبانه مهمانان هتلهای تهران را داشتیم که اگر متوسط حضور مهمانان را سه شب در نظر بگیریم حدود سه هزار و 300 تا 400 نفر مهمان این هتلها بودند. در مدت برگزاری اجلاس یکهزار و 350 نفر شب نیز در مهمانسراهای دولتی مانند حافظیه آمار اقامت داشتیم که حدود 400 نفر از سران و همراهان آنها مهمان این مهمانسراها شده بودند. بنابراین می توان گفت که درصد اشغال تختها 3/27 درصد بوده است.

روستاهای صنایع دستی ایران شناسایی شود

همه جاذبه های روستای آسماری در خوزستان از گردشگری آن گرفته تا هنر دست مردمش و برگزاری بزرگترین گردهمایی موسیقی بختیاری ها باعث شده تا این روستا در خوزستان یکی از روستاهای نمونه باشد.

اگر تا به حال نام روستای نمونه گردشگری بر سر زبانها افتاده بود و به روستاهایی که از نظر طبیعی و تاریخی جاذبه ای داشتند نمونه می گفتند شاید باید برای برخی از روستاها در کشور مانند روستای آسماری که همه اهالی آن صنایع دستی مختلفی را تولید می کنند هم بتوان نام روستای صنایع دستی را برگزید تا هر کسی که به این روستاها وارد می شود بداند با چنین جاذبه ای رو به رو خواهد شد. با این اقدام می توان روستاییان را به ادامه شغل، هنر و حرفه خود تشویق و هنرهای از یاد رفته را احیا کرد.