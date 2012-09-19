آمریکائیها در خاورمیانه باد کاشته و امروز توفان درو می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقرخرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست با خبرنگاران رسانه های چین از جمله شبکه cctv، خبرگزاری شینهوا، شبکه فونیکس و همچنین رادیو بین المللی چین درباره واکنش به فیلم موهن آمریکایی گفت: واکنش جمهوری اسلامی ایران به این حرکت، واکنش منطقی و برگرفته از مکتب عالی اسلام است.

وی افزود: ما ضمن محکوم نمودن این حرکت، برخلاف امریکا و غرب، معتقد به حاکم شدن فضای گفتگوی بین ادیان هستیم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این مسیر سعی و تلاش می نماید. به اعتقاد ما، در شرایط کنونی، درک متقابل تمدن ها و فرهنگ ها نیاز مبرم جهان امروز است.

خرمشاد یادآورشد: قطعا اسلام توهین به ادیان توحیدی را نمی پذیرد. به نظر ما این گونه تحریفات خود نتیجه افول و زوال فرهنگ غرب است.اسلام هیچ گاه به ادیان آسمانی دیگر توهین نکرده و نخواهد کرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: ما امیدواریم غرب و آمریکا بیش از این احساسات مسلمانان جهان را با چنین حرکات توهین آمیزی خدشه دار نکنند.غرب باید بداند در عصر فراگیرشدن تکنولوژی، رقبا و مخالفان غرب نیز توانایی بسیار مناسبی برای پاسخ گویی به شبهات ایجاد شده توسط آنان و نیز جریان سازی و نو سازی فرهنگی-انسانی با بهره مندی از تکنولوژی های نوین ارتباطی را خواهند داشت.