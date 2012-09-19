جشن 4250 دانش آموز پایه اول ابتدایی در ساوه/ تاسیس دو مدرسه تخصصی قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه در آموزشگاه ابتدایی دخترانه قرآنی قدس ضمن تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و ایام دهه کرامت گفت: امسال تغییر ساختار نظام آموزشی و اجرایی شدن سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش بزرگترین رخدادها در نهاد تعلیم و تربیت است.

عبدالله سالمی افزود: در راستای تحقق اهداف تحول بنیادین در آموزش و پرورش در سال تحصیلی 92-91، برای نخستین بار دو آموزشگاه دخترانه قدس و پسرانه مشکات به عنوان مدارس تخصصی قرآنی در دوره ابتدایی در شهرستان ساوه تاسیس شده است.

وی گفت : مهمترین ماموریت سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، هدایت دانش آموزان به سوی حیات طیبه است.

مدیر آموزش و پرورش ساوه خطاب به اولیاء دانش اموزان با اشاره به لزوم توجه ویژه به مسئله تعلیم و تربیت دانش آموزان افزود: مشارکت اولیا در امور مدرسه زمینه ساز رشد و پیشرفت دانش آموزان می شود.

لازم به ذکر است مدیرآموزش و پرورش شهرستان ساوه به همراه جمعی از پرسنل آموزش و پرورش در ادامه با حضور در جمع اولیاء و دانش آموزان آموزشگاه زینبیه جشن شکوفه ها و آغاز بهار تعلیم و تربیت را به آنان تبریک گفت.