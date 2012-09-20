آموزش امداد و نجات وارد کتابهای درسی شد/ تصویب سند درسی ملی پس از 6 سال

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای هفته با اعلام جزییات طرح استخدام معلمان حق‌التدریس در صحن علنی مجلس آغاز شد.

نمایندگان مجلس با بررسی مواد طرح اصلاح ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی که کلیات آن مرداد ماه سال جاری به تصویب رسیده بود در دستور کار خود قرار دادند و آن را در صحن علنی مجلس مطرح کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح ظرف 2 سال تمامی مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته اند در اولویت استخدام قرار می گیرند.

معافیت خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری

احضار وزیر آموزش و پرورش به مجلس و پاسخگویی حاجی بابایی به نمایندگان از دیگر اخبار مهم این هفته بود. پس از بحث و بررسی در کمیسیون آموزش مجلس مصوب شد که خیرین مدرسه ساز از سال 1392 از پرداخت عوارض شهرداری معاف شوند.

این اقدام در راستای کمکهای خیرخواهانه آنها و همچنین تشویق آنها برای افزایش کمک هایشان است. هنگامیکه تعدادی از افراد هزینه های زیادی را برای افزایش و ارتقای تحصیلی دانش آموزان می کنند، دولت نیز باید در حد خود ادای وظیفه کند. به همین دلیل در جلسه روز گذشته مصوب شد که خیرین از سال 1392 از پرداخت عوارض شهرداری معاف شوند.

بازدید نمایندگان مجلس از وضعیت مدارس مناطق زلزله

همزمان با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، دستگاه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، پلیس، شهرداری و ... خود را آماده بازگشایی مدارس می کنند. اما با توجه به وقوع زلزله در تبریز و وضعیت نابسامان اهالی این منطقه، تعدادی از نمایندگان کمیسیون آموزش اقدام به بازدید از مدارس این شهر کرده تا نسبت به آماده بودن این مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید ابراز آمادگی کنند.

به گفته عطاالله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیشتر مدارس مناطق زلزله زده آسیب جدی ندیده اند و در حال حاضر آماده بازگشایی در اول مهرماه هستند.

وی در گفتگو با مهر عنوان کرد که از مجموع 304 مدرسه در شهرستانهای اهر، هریس و ورزقان، تعداد 104 مدرسه آسیب دیده است که تنها 32 مدرسه به شکل جدی آسیب دیده اند اما قرار شد این مدارس تخریب و نوسازی شود. همچنین دانش آموزان این مدارس در مدارس دیگر مشغول به تحصیل می شوند.

زنگ شکوفه‌ها برای یک 1.2 میلیون کلاس اولی به صدا درآمد

زنگ شکوفه ها برای یک میلیون و 200 هزار کلاس اولی در 29 شهریور ماه و دو روز زوتر از آغاز سال تحصیلی جدید از سوی وزیر آموزش و پرورش کشور در یکی از مدارس مناطق زلزله زده به صدا درآمد. همچنین این زنگ در تهران از سوی مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران برای 90 هزار دانش آموز تهرانی در یکی از مدارس جنوب شهر به صدا درآورد.

آموزش امداد و نجات وارد کتابهای درسی شد

یکی از اخبار مهم این هفته وارد شدن کتاب آموزش امداد و نجات به مقطع دبیرستان است.

سید صمد آقامیری اعلام کرد: در سال جدید تحصیلی کتاب آمادگی دفاعی در مقطع دوم دبیرستان (همه رشته ها) برای یک میلیون و 500 هزار دانش آموزش منتشر شد که در این کتاب نحوه آموزشهای امدادی ارائه شده است.

تدریس این کتاب را معلمان انجام می دهند ولی برای آگاهی دبیران از نحوه آموزش با برگزاری دوره های ویژه نحوه آموزش را به معلمان ارائه کرده ایم.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی هلال احمر با بیان اینکه دانش آموزان آزاد هم باید با مطالعه این کتاب خود را برای کنکور آماده کنند گفت: پیش بینی ما این است که در سال جاری بیش از سه میلیون و 500 هزار دانش آموز این آموزشها را فرا بگیرند.

تحصیل 34 درصد دانش آموزان در هنرستانهای پایتخت

معاون متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران از تحصیل 34 درصد دانش آموزان مقطع متوسطه پایتخت در هنرستانهای کار و دانش و فنی و حرفه ای خبر داد.

محمود حسینی در این زمینه توضیح داد:دانش آموزان پایه اول دبیرستان برای ورود به هنرستانهای کار و دانش و فنی و حرفه ای باید مولفه ها و شرایط ویژه ای را داشته باشند که یکی از این مولفه ها بررسی مشاوره ای است.

به گفته وی، مشاوران مدرسه در طول سال تحصیلی نظرسنجی هایی را از دانش آموز و والدین با توجه به علاقه مندی و استعداد دانش آموز انجام داده و در نهایت نمره خود را در فرم هدایت تحصیلی با عنوان امتیاز مشاوره ای ثبت می کنند. در نهایت دانش آموزان باید حداقل نمره لازم را در سوم راهنمایی برای ورود به هنرستان دریافت کنند و در نهایت این نمره و امتیاز مشاوره ای با یکدیگر جمع شده و در نهایت با هدایت مشاور دانش آموز می تواند در شاخه نظری یکی از رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و معارف اسلامی و یا در هنرستانهای فنی و حرفه و کار و دانش مشغول به تحصیل شوند.

پیام حاجی بابایی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، وزیر آموزش و پرورش در پیامی به مناسبت بازگشایی مدارس، آغاز سال تحصیلی 91-92 را همزمان با نظام تحول بنیادین تبریک گفت.

حمیدرضا حاجی بابایی در پیام خود آورده است: تصویب ، رونمایی و صدور دستور اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزشی که برای اولین بار در طول تاریخ آموزش و پرورش از سندی جامع و ماندگار به مثابه قانون اساسی برخوردار شده که اجرای بند به بند آن به صورت دقیق از مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که با الهام از مبانی ارزشمند اسلامی تدوین شده و تربیت انسانی وارسته و کسب اقتدار و مرجعیت علمی در جهان را در افق 1404 هدف قرار داده است.

به گفته وی، تاسیس دانشگاه جامع فرهنگیان و 64 پردیس استانی آن که با هدف ارتقای منزلت و صلاحیت های حرفه ای و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان ، به روز رسانی دانش، بینش و مهارت معلمان و تربیت معلمانی آگاه ، متعهد ، مسئولیت پذیر در تراز جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظام آموزشی جدید و افزایش طول دوره آموزشی ابتدایی به 6 سال با توجه به انعطاف و تربیت پذیری دانش آموزان دوره ابتدایی که به اعتقاد اکثر صاحب نظران دوران شکل گیری شخصیت است و افزایش کارآیی درونی و اثر بخشی دوره ابتدایی، جایگزینی شیوه های تدریس پژوهش محور به جای شیوه های حافظه پرور از جمله اقدامات نظام تحول بنیادین است.

سند برنامه درسی ملی تصویب شد

در هفته جاری سند برنامه درسی ملی که از سال 1385 آغاز شده بود، بالاخره در روزهای پایانی تابستان به تصویب رسید.

مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ملی، از این سند به عنوان نخستین سند سیاستگذاری و تعیین محتوای کتب درسی پایه های مختلف تحصیلی در شورای عالی آموزش و پرورش نام برد.

ادهم با اشاره به اینکه سند برنامه درسی طی 85 جلسه در یک کارگروه از شورای عالی آموزش و پرورش مورد بحث قرار گرفت، افزود: شورای عالی آموزش و پرورش در 28 شهریور ماه بعد از 14 جلسه از آخرین ویرایش سند، آن را به تصویب رساند.

سند برنامه درسی ملی به عنوان سندی مادر، محور سیاستگذاری و تعیین محتوای کتب درسی پایه های مختلف تحصیلی و تحول محتوایی آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.سند برنامه درسی ملی بعد از امضای رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا ابلاغ خواهد شد.