بانوان قمی حرم کریمه اهل بیت(ع) را گلباران کردند

روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در نخستین برنامه فرهنگی این معاونت به مناسبت دهه کرامت، دختران جوان قمی به مناسبت میلاد کریمه اهل بیت و روز دختر حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) را گلباران کردند.



رونمایی از عکس حرم حضرت معصومه (س)



وی یاد آور شد: بر اساس برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی و جوانان این اداره کل، دختران جوان قمی برای ادای احترام به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) شامگاه سه شنبه در حرم آن بانوی گرانقدر حضور یافتند.



رمضانی با اشاره به گلباران حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) به مناسبت میلاد آن حضرت، تصریح کرد: این اداره کل به منظور نکوداشت میلاد آن حضرت و روز دختر با مشارکت تشکل جوان عاشقان حضرت محسن (ع) برنامه های متنوعی را جهت گرامیداشت دهه کرامت و روز دختر پیش بینی کرده است که طی روزهای آینده اجرا خواهد کرد.



سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بیان کرد: این در حالی است که رونمایی از عکس حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) نیز همزمان با میلاد با سعادت کریمه اهل بیت نیز برگزار شد.



موفقیت دختران قمی در کسب رتبه برتر جشنواره های کشور



وی که مسئولیت دبیری شواری فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان را عهده دار است، همچنین از برگزاری جشن میلاد و مراسم تجلیل از هشت نفر از دختران جوان استان خبر داد و افزود: مراسم جشن میلاد و تجلیل از هشت نفر از دختران جوان استان قم نیز شامگاه سه شنبه بیست و هشتم شهریور ماه در سالن بعثت فرهنگسرای جوان به انجام رسید.



رمضانی در پایان با اشاره به نقش دختران در برهه‌های مختلف زمانی انقلاب، بیان داشت: نقش دختران نقشی موثر و قابل توجه بوده و به برکت انقلاب اسلامی شرایط مناسبی برای مشارکت دختران جوان در فعالیتهای اجتماعی در خور شان بانوان ایجاد شده است.



وی عنوان داشت: بحمدالله بانوان جوان نیز از این شرایط استفاده بهینه نموده اند و در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و بعضا اقتصادی با حفظ جایگاه و منزلت یک زن مسلمان ایفای نقش کرده اند که در این میان نقش بانوان جوان قمی نقشی پررنگ تر بوده به نحوی که در جشنواره های مختلف کشوری بانوان جوان قمی حائز رتبه های برتر متعددی شده اند.

