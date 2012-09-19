  1. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

نبیل رجب:

شورای حقوق بشر رژیم آل خلیفه را محکوم کند

شورای حقوق بشر رژیم آل خلیفه را محکوم کند

رئیس مرکز حقوق بشر بحرین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که در نشست خود برای بررسی اوضاع بحرین، رژیم دیکتاتوری آل خلیفه را محکوم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، نبیل رجب از کشورهایی که به حقوق بشر احترام می گذارند خواست که به ملت بحرین در راستای دستیابی به آزادی و دموکراسی کمک کنند.

وی در پیامی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از این شورا خواست که رژیم بحرین را وادار کند تا به تعهدات خود در قبال مردم احترام بگذارد.

رجب با بیان این مطلب افزود: محکوم کردن رژیم آل خلیفه در ژنو و رسوا کردن جنایات آن برای جهانیان بسیار مهم است. این سازوکار تنها راهی است که ما فعالان حقوقی در اختیار داریم و باید از این ناحیه اعمال فشار کنیم.

موضوع بحرین یکی از مسائل مورد بررسی در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد بود.

کد مطلب 1700245

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