مجهزترین کتابخانه دانشگاهی کشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست کتابخانه پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی در دانشکده فنی دانشگاه تهران احداث شده بود، به طور رسمی با حضور مسئولان و روسای دانشگاه تهران افتتاح شد.

دکتر محمود کمره‌ای - رئیس پردیس دانشکده فنی تهران در مراسم افتتاحیه این کتابخانه گفت: این کتابخانه در حال حاضر به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران متصل بوده و این شرایط را برای دانشجویان فراهم می‌کند تا از طریق فضای مجازی به منابع سایر دانشگاه دسترسی یابند.

رئیس دانشکده‌های پردیس دانشکده فنی تهران با بیان اینکه امروز کتابخانه‌های دنیا به سمت مجازی شدن پیش می‌روند و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم، گفت: با اتصال به شبکه فیبرنوری، امکان دسترسی دانشجویان به منابع خارجی فراهم شده و تمامی کتب و نسخ موجود در کتابخانه دانشگاه تهران به صورت آنلاین از این کتابخانه در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این کتابخانه به عنوان بزرگترین کتابخانه دانشگاهی کشور به لحاظ قرارگیری در یک طبقه افتتاح شده و دسترسی به منابع آموزشی را به صورت یکجا برای مهندسان، نخبگان اهل فن و تکنولوژی فراهم می کند، اضافه کرد: این کتابخانه با 32 هزار جلد کتاب برای 6500 دانشجو طراحی شده که با توجه به ظرفیت دانشگاه از وسعت زیادی برخوردار نیست اما با این حال با اجرای طرح توسعه و افتتاح فاز دوم این کتابخانه در طول سال تحصیلی 91-92 امکان دسترسی کلیه دانشجویان را به این کتابخانه فراهم خواهیم کرد.

کمره ای با اشاره به اینکه هر سال برای اجرای طرح‌های عمرانی ردیف بودجه تعریف می‌شود اما به دلایلی این بودجه تعلق نمی‌گیرد، گفت: تاکنون از اعتبارات عمرانی سال 91 ، ریالی برای طرح‌های نیمه تمام اختصاص نیافته و از آنجا که نمی‌توان پروژه‌ها را متوقف کرد از سرمایه گذاران و خیرین برای اجرای آن‌ها یاری می‌گیریم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که شامل 3 سایت دانشگاهی تهران، رضوانشهر و فومن می شود گفت: امسال برای ورودی های 91 و 92 در مقطع کارشناسی تعداد 804 نفر، در مقطع کارشناسی ارشد 726نفر و در مقطع دکتری 222 نفر پذیرش صورت گرفته است.

رئیس پردیس دانشکده فنی تهران ابراز داشت: این کتابخانه در دو فاز اجرا می شود که در حدود شش هزار متر مربع است؛ امروز فاز اول کتابخانه که قسمت اصلی آن و در حدود 2هزار و 870 متر مربع است افتتاح می شود که امیدواریم فاز دوم را بتوانیم تا پایان سال جاری افتتاح کنیم.

در این مراسم دکتر قلم چی نیز با بیان اینکه ایده اولیه ساخت این کتابخانه در سال 85 شکل گرفت، گفت: دنیا به سمت آموزش های فردی پیش می رود و کشورمان هر روز بیشتر از گذشته به لحاظ جایگاه علمی رشد می کند و دانشجویان نیز به لحاظ فناوریهای نوین اینترنتی می توانند پیشرفت کنند و بحث دوم موضوع عدالت آموزشی است که در ساخت این کتابخانه مطرح است.



وی با تاکید براینکه نیاز به کتابخانه یک نیاز واقعی و ضروری محسوب می شود افزود: تحلیل و اعتقاد شخصی من برای ساختن کتابخانه و کارهایی نظیر آن گسترش علم و دانش و برقراری عدالت آموزشی است.



قلم چی گفت: بنیاد قلم چی وقف عام شده و فضای دانشگاه سازی باید گسترش یابد و بتوانیم بحث دانشگاه سازی و کمک به گسترش این فضاها را داشته باشم



همچنین دکتر حافظی - رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز در این مراسم گفت: در سال گذشته دولت حدود 50 میلیارد تومان برای مدرسه سازی ردیف اعتبار در نظر گرفت و این در حالی است که کمک خیرین مدرسه ساز مبلغ یک هزار و 84 میلیارد تومان بود.