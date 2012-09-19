شاهد ایستادگی ملت در مقابل جنگ نرم تحمیلی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم با آیت الله نوری همدانی که ظهر سه شنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت، اظهار داشت: هرچه از عمر جنگ تحمیلی می گذرد، نقش بی مانند همه اقشار جامعه خصوصا شهدای عزیز که در راس این مجموعه بودند، بیشتر و بیشتر نمایان خواهد شد.



وی ادامه داد: عظمت کاری که رزمندگان و شهدا در هشت سال دفاع مقدس انجام دادند تا بتوانند فرمایشات رهبر کبیر انقلاب را تحقق ببخشند، بیش از هر زمان دیگر امروز تحقق فرمایشات امام (ره) را نشان می دهد.



مهدوی نژاد افزود: بیداری اسلامی یکی از فرمایشات امام (ره) پیرامون برکات جنگ و دفاع مقدس بود که در حال حاضر هم شاهد به نتیجه رسیدن آن هستیم.



وی تاکید کرد: با وجود تلاش اقشار و گروه های مختلف مردمی، نقش مهم روحانیت در تشویق و تهییج رزمندگان، حضور فعال در جبهه های جنگ و همچنین نثار جان خود و فرزندانشان بسیار پررنگ بوده است.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم ضمن اشاره به اینکه امروز هم در جنگ نرمی که دشمنان انقلاب بر ما تحمیل کرده اند، ایستادگی مردم و تمام اقشار جامعه را شاهد هستیم، گفت: این نشان دهنده وفاداری ملت به انقلاب است.



وی با اشاره به ولایت مداری آیت الله نوری همدانی از صدر انقلاب تا کنون و حمایت های ایشان از مجموعه سپاه پاسداران در همه برهه های انقلاب، گفت: در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و رزمندگان اسلام است و قطعا نیازمند راهنمایی مراجع و بزرگان خواهیم بود.

