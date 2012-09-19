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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

راهدار خبر داد:

برگزاری نمایشگاه زنان توانمند فارس در اتاق شیراز

برگزاری نمایشگاه زنان توانمند فارس در اتاق شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیراز از برگزاری نمایشگاه زنان توانمند فارس در اتاق شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یلدا راهدار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران توضیح داد: در این نمایشگاه بیش از 50 بانوی توانمند و خلاق فارس حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: این نمایشگاه از 24 الی 29 مهر برگزار می شود و برای اولین بار است که الگوی بانوان خلاق و فعال در این نمایشگاه معرفی می شود.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه می توانند برای ثبت نام به اتاق بازرگانی شیراز مراجعه کنند.

راهدار عنوان کرد: این نمایشگاه در زمینه های صنعت، خدمات، کشاورزی، بیمه، میراث فرهنگی فعالیت دارد.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیراز از دستگاه های مختلف برای حضور در این نمایشگاه دعوت و تاکید کرد ادارات به بانوان فعال اقتصادی فارس نیز نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی گفت: در حال جمع آوری بانک اطلاعاتی از زنان کارآفرین فارس هستیم که این امر تاکنون در سطح کشور روی نداده و این کار نیز با همکاری ادارات فارس در حال انجام است و احتمالا آخر آذر نیز رونمایی می شود.

کد مطلب 1700250

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