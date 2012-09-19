برگزاری نمایشگاه زنان توانمند فارس در اتاق شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، یلدا راهدار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران توضیح داد: در این نمایشگاه بیش از 50 بانوی توانمند و خلاق فارس حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: این نمایشگاه از 24 الی 29 مهر برگزار می شود و برای اولین بار است که الگوی بانوان خلاق و فعال در این نمایشگاه معرفی می شود.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه می توانند برای ثبت نام به اتاق بازرگانی شیراز مراجعه کنند.

راهدار عنوان کرد: این نمایشگاه در زمینه های صنعت، خدمات، کشاورزی، بیمه، میراث فرهنگی فعالیت دارد.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق بازرگانی شیراز از دستگاه های مختلف برای حضور در این نمایشگاه دعوت و تاکید کرد ادارات به بانوان فعال اقتصادی فارس نیز نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی گفت: در حال جمع آوری بانک اطلاعاتی از زنان کارآفرین فارس هستیم که این امر تاکنون در سطح کشور روی نداده و این کار نیز با همکاری ادارات فارس در حال انجام است و احتمالا آخر آذر نیز رونمایی می شود.