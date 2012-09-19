رکورد ترافیکی کرج چالوس شکست/ 20 درصد افزایش ترافیک در محورهای البرز

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: راه های مواصلاتی این استان به دلیل قرارگرفتن در مسیر شهرهای شمالی و غربی کشور دارای بار ترافیکی بسیار است و امسال درتعطیلات آخر هفته تابستان با عبور بیش از 55 هزار دستگاه خودرو در جاده کرج -چالوس رکورد ترافیکی در این محور شکسته شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون راه های مواصلاتی استان البرز 15 درصد از بار ترافیک را به خود اختصاص داده، اظهار داشت: با وجود این ترافیک سنگین، امسال با برنامه ریزی های انجام شده و با تلاش گشت های راهداری و همکاری پلیس راه توانستیم رتبه دوم کاهش تصادفات جاده ای را در کشور کسب کنیم.

ضیایی فر تصریح کرد: امسال در دور دوم سفرهای تابستانی به منظور ارائه خدمات مناسب به مسافران و رانندگان و تحقق سفری سالم و ایمن، اقداماتی از جمله پاکسازی شانه راه ها، علف زنی حاشیه راه و آشکار کردن تابلوها، بازدید از علائم، چراغ های چشمک زن و خط کشی معابر برای رفع نقص ، ترمیم سرعت گیر های موجود با شیوه اجرای استاندارد، جمع آوری دست فروشان حاشیه راه ها، اصلاح شیب شیروانی جاده ها و لکه گیری و اصلاح روکش آسفالت راه های این استان انجام شد.

وی نصب تابلوهای اطلاعاتی در مبادی ورودی و خروجی شهرستان ها و استان، تابلوهای محدودیت سرعت، تابلوهای پیام متغیر، تعیین محدوده سرعت در بزرگراه ها، تعمیر و نصب علائم ایمنی در محل تقاطع ها و نقاط پرحادثه و قبل از دور برگردان ها، برقراری منظم گشت های راهداری با آرم و چراغ گردان در طول محورهای استحفاظی را از دیگرفعالیت های راهداری البرز برای ایمنی دور دوم سفرهای تابستانی یاد کرد.

ضیایی فر گفت: این اداره کل در نظر دارد در سال جاری با پیگیری بیشتر و اجرای طرح های عمرانی به ویژه در امر راهسازی همچنان از بروز حوادث جلوگیری و پیشگیری کند.