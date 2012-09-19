به گزارش خبرگزاری مهر ، علی داننده پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: این جشنواره با هدف ارتقاء سطح کیفی فیلم‌های تولیدی استان و ارزیابی فیلم‌های ساخته شده و نیز تشویق فیلمسازان جوان و ایجاد انگیزه مضاعف برای فعالیت آنان برگزار می‌شود.

وی موضوعات جشنواره را آزاد و در قالب‌های داستانی،‌مستند، تجربی و پویانمایی عنوان کرد و گفت: ارسال خلاصه فیلم به همراه دو قطعه عکس از پشت صحنه الزامی است و فیلم های ارسالی نباید در دوره های قبل همایش ارسال شده باشند.

وی خاطر نشان کرد: این همایش در هفده محور شامل، فیلم مستند، داستانی، تجربی، پویانمایی، کارگردانی‌، تدوین، فیلمنامه، تصویربرداری، صداگذاری،‌موسیقی، بازیگری مرد، بازیگری زن، تحقیق و پژوهش، پوستر فیلم و گریم و صحنه آرایی، عکس و صدابرداری داوری می‌شود .

داننده آخرین مهلت ارسال آثار به این همایش را پانزدهم مهرماه جاری و زمان برگزاری آن را هشتم تا یازدهم آبان ماه 91 اعلام کرد .

همایش یاد شده توسط اداره امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با همکاری انجمن فیلم استان در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز واقع در سربالایی ولیعصر برگزار می‌شود .

نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس رضوی در تبریز گشایش یافت

نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس رضوی در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز گشایش یافت

در این نمایشگاه 48 عکس از 37 عکاس شرکت کننده در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است.



نمایشگاه یاد شده تا هفتم مهرماه از ساعت 14 الی 20 در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز واقع در اول سربالایی ولیعصر برپاست.

آئین اختتامیه و معرفی نفرات برتر جشنواره سراسری عکس رضوی نیز چهارم مهرماه 1391 ساعت 17 در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار می‌شود.

«نور و نیلوفر» روایتگر دردهای اجتماعی است

نشست «یک روز، یک کتاب» با موضوع بررسی مجموعه غزل «نور و نیلوفر» -سروده صالح سجادی- شامگاه سه شنبه -28شهریور- با حضور دکتر بهروز یاسمی، دکتر سعید کریمی و مهدی فرجی در حوزه هنری استان برگزار شد.



در نشست یک روز، یک کتاب، دکتر بهروز یاسمی با بیان اینکه قالب غزل، بعد از تحولات نیمایی، وارد مرحله جدیدی شده که غزل سایه نماد بارز آن است، گفت: این تحول در دوره های بعدی شعر، یک روند روایی را در پیش گرفت، به طوری که شاعران جوان با عدول از تک بیتها و پشت سرگذاشتن سبک هندی، سعی کردند به یک کلیت واحد از شعر دست یابند و شعر صالح سجادی نیز در همین راستا قابل بررسی است.



این منتقد ادبی یادآور شد: برجسته شدن بعضی بیتها و معطوف شدن تمام ظرفیت عاطفی غزل به یک بیت خاص، بر خلاف دستاورد تحولات هفتاد ساله اخیر غزل است اما همین رویکرد که مبتنی بر اصول سبک هندی است، مورد توجه برخی شاعران جوان قرار دارد.