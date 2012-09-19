کتابخانه دکتر بهشتی شیراز در سطح کشور برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، خواستار حرکت کلیه اعضا در حوزه فرهنگ عمومی با توجه به نقشه راه ترسیم شده توسط ایشان شد.

وی با اشاره به اینکه ازآنجایی که کتاب به عنوان یک حرکت 100 درصد فرهنگی در هندسه فرهنگی کشور محسوب می شود، رسالت همه مسئولان در بسترسازی این حوزه را خواستار شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس با تاکید برافزایش همکاری کلیه سازمانها و ارگانها در خصوص گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و اضافه شدن کتاب به سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، بیان داشت: دستیابی به این مهم جز با زحمت و مشارکت کلیه سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی محقق نخواهد شد.

وی در ادامه از افتتاح و بهره برداری کتابخانه خیرساز که با همت علی بازقربانی در جهت زنده نگه داشتن نام فرزند خویش و با صرف هزینه ای بالغ بر 120 میلیون تومان در زمینی به مساحت 370متر مربع ساخته شده و در آبان ماه سال جاری مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد، خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس در ادامه نیز از انتخاب و معرفی کتابخانه آیت الله دکتر بهشتی به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی کشور خبر داد و افزود: بر اساس شاخص های انتخاب و معرفی کتابخانه های برتر فرهنگی این کتابخانه با عنوان برتر کشوری در شهریورماه امسال شناخته و معرفی شد.

وی در ادامه گفت: کتابخانه ها با رویکرد جدید نهاد به سمتی حرکت خواهند کرد که منشـا علمی و دانش بنیان کلیه فعالیتهای فرهنگی محسوب شوند و بتوانند در زمینه فعالیتهای فرهنگی که از کتابخانه آغاز و به جامعه اثرگذار باشد برسند.

وی در پایان نیز با اشاره به گزاری مسابقات نقاشی و خوشنویسی در شهرستان خرم بید ترویج فرهنگ کتاب خوانی در سنین مختلف را از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات دانست و تصریح کرد: این مسابقات به منظور پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در تمامی کتاب خانه های شهرستان و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جامعه القرآن کریم برگزار شد.